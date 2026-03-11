€ 5.0937
Stiri

DCNews Stiri Motorină mai ieftină pentru fermieri: Anunțul ministrului Florin Barbu
Data actualizării: 23:15 11 Mar 2026 | Data publicării: 23:03 11 Mar 2026

Motorină mai ieftină pentru fermieri: Anunțul ministrului Florin Barbu
Autor: Elena Aurel

tractor bani fermieri Agricultura/ Sursa foto: https://www.freepik.com/, @alexraw

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a făcut un anunț care vizează fermierii.

Ministerul Agriculturii analizează implementarea unui mecanism prin care fermierii să poată cumpăra motorină la prețuri mai mici, a anunțat ministrul Florin Barbu. Propunerea prevede ca fermierii să beneficieze de tichete pentru a cumpăra combustibil la 4 sau 4,5 lei pe litru.

„În perioada următoare, îmi doresc un alt mecanism prin care fermierii să aibă acces la motorină direct de la pompă, pentru 78 de litri/hectar declarat la APIA, la un preț cuprins între 4 și 4,5 lei/litru. Este un mecanism pe care l-am discutat la Ministerul de Finanțe și voi merge în continuare să îl aprobăm în Guvernul României”, a spus Florin Barbu la AGRO TV.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a anunțat că pentru 2026 fermierii vor primi tichete pentru motorină, astfel încât să nu mai plătească TVA-ul la pompă.

„În momentul de față, litrul de motorină este undeva la 8,6 lei. Știți că în agricultură avem taxare inversă la cereale. Tot ceea ce înseamnă TVA plătit de către fermierii români – că vorbim pe motorină, pe parte de reparații la tractoare, anumite consumuri la energie electrică – statul român rambursează acest TVA.

Pentru ca fermierii să nu mai stea să aștepte rambursarea, voi propune un mecanism astfel încât, pentru anul 2026, pentru cei 78 de litri/hectar la care fermierii primesc acciza de 2,8 lei, să nu mai plătească nici TVA-ul la pompă. Asta înseamnă că vom elibera anumite tichete cu care fermierii vor merge la unitățile acreditate de vânzare”, a explicat Florin Barbu.

Când ar putea fi implementat mecanismul

Florin Barbu a declarat că, în 2-3 săptămâni, Guvernul ar putea aproba acest mecanism. 

„Eu cred că în maximum 2-3 săptămâni trebuie să luăm decizia aceasta în Guvernul României, iar fermierii să aibă acces direct la pompă, cu aceste certificate prin care achiziționează motorina fără TVA și fără acciză, pentru că este impact zero la bugetul de stat”, a mai spus Florin Barbu.

florin barbu
ministerul agriculturii
pret motorina
fermieri romani
