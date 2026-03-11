Avertisment de la vârful BNR privind impactul agravării situației din Orientul Mijlociu asupra României. Nou risc pentru inflație

Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR, a explicat în cadrul onferinței Rethink Romania, organizată la Banca Națională a României, cum agravarea situației de securitate din Orientul Mijlociu și creșterea prețului petrolului prezintă riscuri de contagiune și pentru economiile Uniunii Europene, inclusiv pentru economia țării noastre.

Totodată, acesta a vorbit și despre măsurile pe care țara noastră ar trebui să le aplice cât mai curând posibil pentru a preveni o și mai puternică agravare a situației economice în care ne aflăm.

VEZI ȘI: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 12. Mai mulți răniți, după ce două drone au căzut în apropierea aeroportului din Dubai

Ce înseamnă pentru România agravarea situației de securitate din Orientul Mijlociu

"Agravarea situației de securitate din Orientul Mijlociu amplifică sever incertitudinea și sporește volatilitatea la nivel global, în special pe piețele produselor energetice, dar și pe piețele financiare, deosebit de sensibile la asemenea turbulențe de securitate.

România are o dependență netă de importuri energetice de petrol mai redusă decât alte economii europene, de circa 1,5% din PIB – ca medie anuală în perioada 2022-2024, cu tendință de reducere către 1% din PIB în 2025. Cu toate acestea, expunerea pe canalul prețurilor bunurilor de consum rămâne una importantă.

Estimările noastre arată că o creștere permanentă cu 10% a prețului petrolului va avea un impact anual asupra inflației de circa +0,3 puncte procentuale, ceea ce ar impune regândirea estimărilor de inflație actuale. Iar perspectiva unui război prelungit, de amploare, va evidenția un impact propagat și persistent.

VEZI ȘI: Analiză: Impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra preţurilor petrolului şi gazelor

Viceguvernatorul BNR, despre importanța reducerii deficitului bugetar

Totodată, am insistat asupra faptului că, pentru România, nu există alternativă rațională la necesitatea consolidării finanțelor publice. Reducerea deficitului bugetar nu este opțională, ci o condiție esențială pentru credibilitatea politicilor statului.

Ca bancă centrală, privim cu maximă seriozitate problema consolidării fiscale, inclusiv din perspectiva impactului asupra presiunilor inflaționiste și asupra riscului suveran.

Evoluțiile macroeconomice arată că economia își schimbă treptat sursele de creștere. Deosebit de importantă pentru anul 2025 este contribuția sporită a investițiilor față de aportul consumului, de 1 punct procentual versus 0,4 în cazul consumului.

Ce alte măsuri ar trebui să aplice România

Trebuie să accelerăm acest parcurs, prin măsuri de extindere a competitivității în sfera mediului de afaceri, pentru a obține un reviriment al producției, care să mute accentul dinspre cerere către ofertă, dinspre consum către producția internă.

Consolidarea încrederii în politicile statului este esențială. În acest sens, sperăm să avem curând și bugetul pentru 2026, care să ofere un semnal de stabilitate politică și economică, deosebit de important în aceste vremuri complicate", a scris Cosmin Marinescu pe blogul său.