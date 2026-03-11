Procurorii propuşi de ministrul Justiţiei pentru funcțiile de procurori-şefi adjuncți ai DIICOT, audiați la CSM

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a programat, miercuri, 11 martie, interviurile cu procurorii propuşi de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, pentru ocuparea a două posturi de procuror-şef adjunct la DIICOT, transmite Agerpres.

Cine sunt cei doi procurori care susțin astăzi interviurile la CSM

Este vorba de actualul procuror general, Alex Florenţa, care nu a mai candidat pentru un al doilea mandat și a ales poziţia de procuror-şef adjunct la DIICOT.

Cel de-al doilea procuror care va susţine astăzi interviul la CSM este Gill-Julien Grigore-Iacobici, care activează în prezent la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

După avizul consultativ motivat emis de CSM propunerile vor fi înaintate preşedintelui Nicuşor Dan

Un număr de 19 candidaţi au participat la selecţia organizată de Ministerul Justiţiei, în perioada 8 ianuarie - 2 martie, în vederea formulării propunerilor de numire pentru funcţiile de procuror general şi adjunct al procurorului general, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA, precum şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT.

Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care aceste propuneri sunt înaintate preşedintelui Nicuşor Dan.

Ce se întâmplă în cazul emiterii unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a CSM

Conform Legii 303/2022, preşedintele României poate refuza, motivat, numirea în funcţiile de conducere, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului. Decretul preşedintelui de numire în funcţie sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiţiei.

De asemenea, în cazul emiterii unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit aviz negativ şi în urma acestui interviu, ministrul Justiţiei poate continua procedura prin transmiterea către preşedintele României a propunerii de numire în funcţia de conducere, însoţită de toate documentele relevante, sau retrage propunerea, urmând a declanşa o nouă procedură de selecţie în maximum 60 de zile.