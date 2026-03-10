Volkswagen va disponibiliza 50.000 de angajați pe fondul scăderii profiturilor

Directorul executiv Oliver Blume a declarat acționarilor că disponibilizările vor avea loc în Germania și vor afecta întregul grup, inclusiv Audi și Porsche.

Cel mai mare producător de automobile din Europa a declarat că profiturile după impozitare au scăzut cu aproximativ 44% în 2025.

Compania a afirmat că a fost afectată de tarifele de import din SUA, concurența intensă din China și costurile ridicate de restructurare generate de trecerea la vehiculele electrice.

Compania prevede o redresare în anul următor, dar directorul său financiar a subliniat că va trebui să se concentreze pe reducerea „riguroasă” a costurilor.

Până la 50.000 de locuri de muncă eliminate

„În total, aproximativ 50.000 de locuri de muncă vor fi eliminate până în 2030 în cadrul grupului Volkswagen din Germania”, a declarat Blume într-o scrisoare adresată acționarilor în raportul anual al companiei, conform BBC.

„Ne desfășurăm activitatea într-un mediu fundamental diferit”, a adăugat el.

Grupul a încheiat deja un acord cu sindicatele pentru a reduce peste 35.000 de locuri de muncă în toată țara într-un „mod responsabil din punct de vedere social” până în 2030, pentru a economisi aproximativ 15 miliarde de euro (12,4 miliarde de lire sterline).

Piața din China și concurența globală, probleme majore

Volkswagen, alături de alți producători auto germani, a fost grav afectat de scăderea cererii pentru mașinile sale în China, care anterior era o piață profitabilă.

În același timp, mărcile chinezești au pătruns pe piața europeană, intensificând concurența în ceea ce privește vânzările.

Decizia președintelui american Donald Trump de a impune tarife de 25% asupra importurilor de mașini a înrăutățit și mai mult situația.

Profit în scădere și presiune pentru reducerea costurilor

În raportul său anual, Volkswagen a declarat că profitul net după impozitare a scăzut de la 12,4 miliarde de euro (10,7 miliarde de lire sterline; 14,4 miliarde de dolari) la 6,9 miliarde de euro (6,1 miliarde de lire sterline; 8 miliarde de dolari) anul trecut.

Pentru 2026, Volkswagen a declarat că prevede o marjă de profit de bază cuprinsă între 4% și 5,5% - posibil chiar mai mică decât cea de 4,6% realizată în acest an.

Directorul financiar al Volkswagen, Arno Antlitz, a avertizat că marja de profit a grupului „nu este suficientă pe termen lung” și a afirmat că sunt necesare reduceri suplimentare de costuri.

„Putem realiza acest lucru numai dacă continuăm să reducem riguros costurile. Pe acest aspect ne vom concentra în lunile următoare”, a spus el.