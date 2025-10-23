Un gigant auto din Europa avertizează că ar putea opri temporar producția

Este vorba despre grupul german Volkswagen, care ar putea opri temporar producție. Un purtător de cuvânt al companiei a precizat pentru CNBC că Nexperia nu este furnizor direct al Volkswagen, dar unele componente fabricate de aceasta sunt folosite de furnizorii companiei în ansamblurile vehiculelor.

”Suntem în contact strâns cu toate părţile implicate pentru a identifica din timp posibilele riscuri şi pentru a lua deciziile necesare”, a transmis reprezentantul Volkswagen, menționând că producţia nu este, deocamdată, afectată. Totuşi, ”efectele pe termen scurt nu pot fi excluse”.

Dispută comercială între China și Țările de Jos

Avertismentul a apărut după ce Asociaţia Industriei Auto Germane (VDA) a avertizat că disputa comercială dintre China şi Ţările de Jos cu privire la Nexperia ar putea cauza ”restricţii semnificative de producţie”, în cazul în care lanţul de aprovizionare cu cipuri nu este restabilit rapid.

În luna septembrie, guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia. Guvernul a invocat motive de securitate naţională şi temeri că tehnologia companiei ”ar putea deveni indisponibilă într-o situaţie de urgenţă”.

Reacția Chinei și criza de semiconductori

Ca urmare a acestei decizii, China a blocat exporturile produselor finite ale firmei. Astfel, au apărut îngrijorări majore în industria auto europeană.

Acţiunile Volkswagen s-au diminuat cu 2,2% pe bursă, în contextul tensiunilor tot mai mari din lanţul global de aprovizionare cu semiconductori, transmite CNBC.

