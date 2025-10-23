Veniturile Renault sunt peste estimări, datorită succesului cu Dacia Bigster

De asemenea, veniturile mai mari sunt și datorită evoluţiilor bune de la divizia de servicii financiare compensând slăbiciunea constantă a pieţei vehiculelor comerciale, transmite Reuters.

Ce venituri a generat Renault

Grupul francez a generat venituri de 11,4 miliarde de euro în perioada iulie-septembrie 2025, o creştere de 6,8% comparativ cu perioada similară din 2024, şi peste estimările analiştilor, de 6,2%.

De asemenea, în trimestrul trei din 2025 vânzările au urcat cu 9,8%, la 529.486 vehicule.

Creşterea veniturilor, care a accelerat de la un avans de 2,5% în trimestrul doi din 2025, este prima sub conducerea noului director general Francois Provost, care a preluat compania în iulie, după plecarea abruptă a predecesorului Luca de Meo la grupul de lux Kering.

"Într-un mediu dificil, continuăm să valorificăm gama noastră de produse convingătoare şi competitive, care cuprinde vehiculele electrice (EV) hibride şi cele alimentate cu motoare cu combustie internă (ICE)", a afirmat directorul financiar Duncan Minto.

Grupul a confirmat că se aşteaptă acum la o marjă operaţională de aproximativ 6,5% în 2025, comparativ cu prognoza anterioară, de cel puţin 7%, şi un flux de numerar disponibil între 1 - 1,5 miliarde de euro, faţă de un nivel de cel puţin două miliarde de euro anticipat anterior.

