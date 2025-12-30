Guvernul schimbă regulile de plată pentru concediile medicale, începând din 2026

Noile reguli stabilesc mai clar cine plătește zilele de concediu medical: Angajatorul sau statul.

Angajatorii vor suporta o parte mai mare din costul concediilor medicale, în timp ce statul va interveni mai târziu în plata acestora. Măsura vizează împărțirea responsabilității financiare între firme și bugetul asigurărilor de sănătate.

"Se stabilește, pentru o perioadă determinată între 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027, un mecanism de suportare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate între angajator și bugetul FNUASS, prin diminuarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate cu prima zi. Angajatorul suportă zilele 2 - 6 al plății indemnizației pentru concediile medicale, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare; în cazul celor care se suportă integral din bugetul FNUASS, nu se plătește prima zi", se arată în comunicatul transmis de Guvern.

Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită

Mai exact, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, iar angajatorul va achita indemnizația pentru zilele 2-6 de concediu. Abia din ziua a 7-a, plata va fi preluată de bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), până la revenirea la muncă a angajatului.

În cazul în care concediile medicale care sunt suportate integral din bugetul FNUASS, prima zi nu va mai fi plătită deloc, conform noilor reguli.

Perioadele de diminuare a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate constituie stagiu de asigurare pentru concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu menţinerea calităţii de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, se mai precizează în comunicat.

Pe de altă parte, "se asigură o flexibilizare a activităţii pentru ambulatoriul integrat de specialitate al spitalului, programul de activitate declarat la casa de asigurări de sănătate fiind acela al cabinetului şi nu al medicului", arată Guvernul.

De asemenea, printr-o altă prevedere se reglementează posibilitatea încheierii a două contracte de furnizare de servicii de către medicii din ambulatoriu în cadrul unei norme şi jumătate, "pentru a asigura atât funcţionarea ambulatoriului integrat al spitalelor, cât şi posibilitate unui acces crescut al asiguraţilor la astfel de servicii".

Pentru anul 2026 distribuţia fondului alocat asistenţei medicale primare va fi de 25% pentru plata per capita şi de 75% pentru plata pe serviciu medical, astfel cum s-a stabilit prin Legea nr. 163/2025, cu încadrarea în fondul alocat asistenţei medicale primare pentru anul 2026, care se menţine la nivelul aprobat pentru anul 2025 prin Legea bugetului de stat, mai menţionează Executivul.