Ucraina se află în fața unei decizii istorice. Kievul ia în clacul posibilitatea de a retrage trupele din Donbas pentru a deschide calea unui acord de pace cu Rusia. Surse citate de The Atlantic indică faptul că președintele Volodimir Zelenski ar putea accepta cedări teritoriale, în cadrul celei mai importante concesii de la începutul conflictului.

Referendum pentru pace

Pentru a legitima această posibilă retragere, autoritățile de la Kiev analizează organizarea unui referendum în primăvară. Potrivit Moscow Times, cetățenilor li s-ar putea solicita să voteze dacă susțin sau nu un plan de pace care implică cedarea unor teritorii din regiunea Donețk. Scopul este de a crea un cadru democratic și transparent pentru deciziile dificile care urmează.

Consultări și aspecte juridice

Conform surselor The Atlantic, șeful Cancelariei prezidențiale, Kirill Budanov, discută cu consilierii săi toate detaliile legale și practice legate de o eventuală retragere a trupelor din Donbas. Aceștia caută soluții pentru ca forțele ruse să nu ocupe zonele abandonate și pentru a convinge populația locală să accepte această înțelegere, potrivit unuia dintre interlocutori.

Zelenski însuși a recunoscut într-un interviu că referendumul ar putea fi organizat în același timp cu alegerile prezidențiale, dar a insistat că trebuie să fie o „înțelegere bună” pentru Ucraina.

Condiții pentru pace

Președintele subliniază că principalul element pentru un armistițiu real sunt garanțiile de securitate oferite de SUA și Uniunea Europeană. Fără aceste protecții, orice încercare de pace ar fi văzută ca ineficientă de populația ucraineană, oferind Rusiei timp să se pregătească pentru o nouă agresiune.

Negocieri blocate

Ultimele discuții ruso-ucrainene de la Abu Dhabi nu au adus progrese în privința problemelor teritoriale. Totodată, Kremlinul nu a prezentat disponibilitate publică pentru prezența trupelor europene pe teritoriul Ucrainei, accentuând dificultățile negocierilor.

Presiunea timpului

Între timp, presiunea crește. Alegerile mid terms din SUA se apropie, iar atenția lui Donald Trump asupra conflictului ar putea transforma orice pas greșit într-un argument politic împotriva negocierilor. The Atlantic notează că președinte ar putea părăsi procesul, dând vina pe diplomați, pe Moscova, pe Kiev sau pe ambele părți.

În acest context, Ucraina se află în fața unui moment critic, iar decizia privind retragerea trupelor din Donbas și organizarea unui referendum ar putea marca începutul unei etape decisive pentru pace.

