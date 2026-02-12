Ce înseamnă NATO 3.0 pentru americani: SUA, mesaj ferm privind apartenența la Alianță

Europa trebuie să preia conducerea în apărarea sa, pe măsură ce lumea devine tot mai periculoasă, însă Statele Unite nu își abandonează aliații din NATO, a declarat un înalt oficial american, citat de jurnalista britanică Deborah Haynes în Sky News.

Elbridge Colby, subsecretar pentru război, a afirmat că alianța trebuie să fie pregătită pentru posibilitatea ca potențiali adversari să lovească simultan în diferite părți ale globului.

Acesta este motivul pentru care membrii europeni ai NATO trebuie să își asume „responsabilitatea principală” în ceea ce privește apărarea propriului teritoriu, în condițiile în care forțele americane sunt concentrate în alte regiuni.

În cele din urmă, a spus el, alianța trebuie să devină o versiune modernă a statutului său original din perioada Războiului Rece. Asta înseamnă că trebuie să fie o forță de luptă solidă și credibilă.

SUA, precizări despre diminuarea rolului în NATO

Comentariile au fost făcute într-un discurs în care Colby l-a reprezentat pe Pete Hegseth, secretarul pentru război, la reuniunea miniștrilor apărării din NATO desfășurată astăzi la Bruxelles. Aliații au încercat să minimalizeze absența lui Hegseth, susținând că aceasta nu semnalează o diminuare a priorității acordate NATO de către SUA.

„Lumea care a modelat obiceiurile, presupunerile și postura de forță ale NATO în așa-numitul - moment unipolar - de după Războiul Rece nu mai există”, a declarat Colby.

„Politica de putere a revenit, iar forța militară este din nou utilizată pe scară largă”, a adăugat el.

Aceasta înseamnă că Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, acordă prioritate celor mai mari amenințări la adresa intereselor americane, în special apărării teritoriului național al SUA și intereselor sale din emisfera vestică.

„În același timp, Statele Unite și aliații lor trebuie să fie pregătiți pentru posibilitatea ca potențiali adversari să acționeze simultan în mai multe teatre de operațiuni, fie în mod coordonat, fie oportunist”, a mai spus acesta.

SUA nu întorc spatele Alianței

Colby a spus că mesajul său reprezintă o revenire la realitate pentru parteneri, nu o întoarcere a spatelui către NATO, perspectivă care i-a neliniștit pe aliați încă de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

„Aceasta nu este o abandonare a NATO. Dimpotrivă, este o revenire la și o validare a scopului său fundamental”, a declarat oficialul.

El a amintit că alianța, la înființarea sa în 1949, era definită de „o abordare dură, realistă și lucidă a descurajării și apărării. De la început, aliații erau așteptați să își asume partea lor de responsabilitate”, a mai precizat Elbridge.

Elbridge a afirmat că alianța trebuie acum să devină ceea ce el a numit NATO 3.0, mai apropiată de scopul său inițial.

„Acest NATO 3.0 necesită eforturi mult mai mari din partea aliaților noștri pentru a intensifica acțiunea și a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei

Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria apărare convențională. Nu este o chestiune de ideologie sau de retorică. Este o concluzie fundamentată pe o evaluare lucidă și riguroasă a mediului strategic cu care ne confruntăm, precum și pe o analiză pragmatică a capabilităților de care dispunem”, a spus el.