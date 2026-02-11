€ 5.0914
Alertă la Mamaia: Fragmente de dronă, găsite pe plajă
Data actualizării: 19:24 11 Feb 2026 | Data publicării: 19:18 11 Feb 2026

Alertă la Mamaia: Fragmente de dronă, găsite pe plajă
Autor: Elena Aurel

preturile-din-vama-veche-se-compara-acum-cu-cele-din-mamaia--afla-cat-costa-inchirierea-unui-sezlong-pe-zi-la-inceputul-lunii-iunie_13949000 Sursa Foto: Agerpres

Fragmente de dronă au fost găsite pe plaja din zona Hotelului Victoria din stațiunea Mamaia, după ce valurile le-ar fi adus la mal.

„În seara de luni, 9 februarie, Ministerul Apărării Naționale a fost anunțat despre faptul că pe plaja din zona Hotelului Victoria, stațiunea Mamaia, județul Constanța, a fost semnalată, prin apel la Serviciul 112, existența unor fragmente de dronă.

Echipe specializate ale instituțiilor din domeniul securității și apărării naționale au intervenit conform procedurii și au ridicat elementele de dronă. În acest caz, specialiștii MApN nu au fost solicitați să intervină, procedura fiind una obișnuită, aplicată și în alte situații similare.

Cazul este cercetat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța”, se arată în comunicatul de presă.

Campania de dezinformare care poate precede un atac militar asupra României. CSAT ar trebui să intervină

Exercițiul multinațional Dynamic Front

„Menționăm faptul că, în săptămâna 2-6 februarie, în cadrul exercițiului multinațional Dynamic Front, în poligonul Capu Midia au avut loc trageri de luptă asupra unor ținte aeriene de unică folosință de la suprafața apei cu sisteme MLRS din dotarea forțelor armate germane, franceze, italiene și din SUA. Toate țintele – de tip dronă, fără încărcătură – au fost doborâte deasupra suprafeței maritime din sectorul poligonului.

Structurile franceze au executat lansări de rachete sol-aer Mistral asupra unor ținte aeriene de unică folosință tip SQ-20, iar militarii americani prezenți la exercițiu au lansat rachete sol-aer Stinger și Avenger asupra mai multor ținte aeriene de unică folosință tip Outlaw MQM170-G2.

Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de țintă aeriană, care a fost doborâtă pe timpul tragerilor, să fie aduse de valuri la mal”, se mai arată în comunicatul de presă.

Cum ne apărăm de războiul care nu se vede. AI-ul și manipularea la scară industrială

