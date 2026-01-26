€ 5.0960
De ce România va primi doar 12 elicoptere H225M din cele 45 planificate inițial. Răspunsul lui Miruță
Data actualizării: 19:30 26 Ian 2026 | Data publicării: 19:26 26 Ian 2026

De ce România va primi doar 12 elicoptere H225M din cele 45 planificate inițial. Răspunsul lui Miruță
Autor: Elena Aurel

radu-miruta_35943900 Ministrul Radu Miruță Foto: Inquam Photos / George Călin

România va primi doar 12 elicopere H225M din cele 45 planificate inițial. Radu Miruță a explicat care este motivul acestei schimbări.

Întrebat despre planul Ministerului Apărării de a achiziționa 45 de elicoptere și despre motivul pentru care s-a ajuns doar la 12 elicoptere H225M, Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, a explicat că numărul a fost stabilit în funcție de prioritățile Armatei Române și de resursele disponibile prin mecanismul SAFE. 

„În ceea ce privește elicopterele, știu că exista un plan la nivelul Ministerului Apărării, în urmă cu mai mulți ani, de achiziție a 45 de elicoptere pentru forțele terestre și, ulterior, din 2030, elicoptere pentru forțele aeriene. Întrebarea e cum s-a ajuns la acest număr de 12 elicoptere H225M și dacă există planuri ulterioare ca să se continue achiziția?”, a întrebat Tudor Curtifan, redactor-șef DefenseRomania. 

„S-a ajuns la acest număr distribuind prioritățile pe care Armata Română le are la împărțirea banilor pe care îi putem prinde prin acest mecanism SAFE.

Armata Română are nevoie de mult mai mult decât cele 9,5 miliarde, însă, strategic, zona militară din Ministerul Apărării a împărțit lucrurile în funcție de prioritățile pe care le are raportându-ne la suma de bani pe care o vom avea disponibilă”, a spus Radu Miruță.

VEZI ȘI: Programul SAFE: Tratament preferențial pentru anumite ministere? Mihai Jurca, răspuns pentru DefenseRomânia

Revitalizarea Șantierului Naval Mangalia, prioritate strategică

Întrebat despre legătura dintre achiziția de OPV-uri și revitalizarea Șantierului Naval Mangalia, Radu Miruță a explicat că orice proiect la forțele navale este prioritar atât timp cât revitalizarea șantierului strategic este un obiectiv. 

„Achiziția de OPV-uri e conectată cu obiectivul de a revitaliza situația de la Șantierul Naval Mangalia”, a întrebat Tudor Curtifan.

„Cât timp este un obiectiv prioritar de a revitaliza un șantier strategic pentru România, orice achiziție, orice întreținere, orice potențială lucrare la forțele navale este o prioritate din punctul meu de vedere, dacă vreți, mai degrabă cu pălăria pe care o aveam la Ministerul Economiei.

Deci, da, ne interesează pentru că este un exemplu de șantier pentru care statul român a greșit de-a lungul timpului și care este cel mai mare șantier naval din Uniunea Europeană cu deschiderea la Marea Neagră, într-o țară membră NATO, care se învecinează direct, indirect, cu Federația Rusă.

Este un obiectiv strategic care eu cred că în România trebuie să prindă energie, nu să vedem vegetație”, a spus Radu Miruță. 

Video:

radu miruta
ministerul apararii nationale
elicoptere
mangalia
santier naval
programul safe
Comentarii

