€ 5.0949
|
$ 4.4419
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.4419

Urmărește dezbaterea live

 
Viktor Orban, nou atac la Volodimir Zelenski: „Ungaria nu va deveni o colonie ucraineană"
Data actualizării: 20:48 14 Mar 2026 | Data publicării: 20:09 14 Mar 2026

Autor: Iulia Horovei

orban-zelenski_05205000 Premierul ungar Viktor Orban (s) și președintele ucrainean Volodimir Zelenski (d). Foto: Agerpres

Liderul de la Budapesta i-a transmis din nou un mesaj dur președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, cu o zi înaintea celebrării Zilei Naționale a Ungariei.

„Ungaria nu va fi o colonie ucraineană. Zelenski nu va fi la conducere aici!”, a declarat premierul maghiar Viktor Orban, sâmbătă, 14 martie. 

Orban, critic la adresa Ucrainei și a Comisiei Europene

Premierul maghiar Viktor Orban a criticat din nou Ucraina și Comisia Europeană, acuzând conducerea de la Kiev că nu redeschide conducta petrolieră Drujba, prin care petrolul rusesc ajunge în Ungaria și Slovacia.

„Astăzi este a 19-a zi de blocadă petrolieră ucraineană. Președintele Zelenski continuă să mențină conducta de petrol închisă, chiar dacă știe că este vitală pentru Ungaria și Slovacia”, a spus Viktor Orban, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

„Experții noștri sunt la Kiev de zile întregi, dar încă nu au voie să acceseze conducta de petrol. Aceasta este echivalentă cu o recunoaștere. Lumea și Europa nu pot depăși criza petrolului fără ajutorul petrolului rusesc ieftin”, a adăugat premierul maghiar, potrivit presei maghiare.

Conducta Drujba, „mărul discordiei” între Budapesta și Kiev, închisă temporar de ucraineni pentru reparații după un atac rusesc, a reprezentat, în ultimele săptămâni, o sursă continuă de tensiuni între cei doi lideri. Fluxul de petrol a fost oprit pe 27 ianuarie, maghiarii acuzând Ucraina că întârzie nejustificat redeschiderea conductei.

Ungaria apreciază decizia SUA de a ridica parțial sancțiunile asupra petrolului rusesc

Orban a mai spus că SUA încep să ridice sancțiunile asupra petrolului rusesc, în timp ce Bruxellesul și Kievul acționează împreună pentru a bloca energia rusească, ceea ce duce la creșterea prețurilor la combustibili: în Austria prețul ar fi deja de 700 de forinți (9,1 lei), în Germania peste 800 de forinți (10,4 lei), iar în Olanda costă aproape 1.000 de forinți (13 lei).

„Americanii au luat deja măsuri și au început să ridice sancțiunile. Dar Bruxellesul încă nu s-a calmat. Comisia și cancelarul german mențin sancțiunile impuse anterior petrolului rusesc. Aici, în Ungaria, garantăm siguranța familiilor, antreprenorilor și fermierilor cu prețuri protejate. Ne realimentăm constant rezervele strategice, așa că nu există și nu va exista nicio problemă de aprovizionare la benzinării”, a subliniat el, conform hirado.hu.

„Mâine este un marș al păcii. Îi rog pe toți să ni se alăture. Să fim împreună împotriva șantajului ucrainean. Ungaria nu va deveni o colonie ucraineană, Zelenski nu va fi la conducere aici”, a spus Orban, la finalul videoclipului.

Amintim că președintele american Donald Trump a decis, în contextul tensiunilor globale cauzate de conflictul din Iran, să emită o derogare temporară de 30 de zile, care permite vânzarea petrolului rusesc deja încărcat pe petroliere aflate pe mare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viktor orban
ungaria
ucraina
volodimir zelenski
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close