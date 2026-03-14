Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Nou obstacol în negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia: Solicitare venită de la Casa Albă
Data actualizării: 17:45 14 Mar 2026 | Data publicării: 17:41 14 Mar 2026

Nou obstacol în negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia: Solicitare venită de la Casa Albă
Autor: Iulia Horovei

zelenski trump putin Președintele ucrainean Volodimir Zelenski (s), președintele american Donald Trump (mijloc), președintele rus Vladimir Putin (d). În fundal, harta Ucrainei. Sursa foto: Agerpres/Pexels. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că discuțiile pentru organizarea unei noi întâlniri pentru negocierile de pace în Ucraina au fost amânate din cauza unei dispute cu Rusia, neînțelegere legată de locul de desfășurare a întâlnirii.

Zelenski a comparat pregătirile complicate pentru următoarea rundă de negocieri cu o telenovelă „Santa Barbara”, întrucât tensiunile geopolitice și obstacolele logistice continuă să complice acțiunile diplomatice.

Președintele ucrainean a declarat că pregătirile pentru o nouă rundă de negocieri de pace cu Rusia au fost amânate din cauza dezacordurilor cu privire la locul în care ar trebui să aibă loc discuțiile și a constrângerilor logistice legate de situația de securitate din Statele Unite ale Americii.

Într-o discuție cu jurnaliștii după o vizită în Franța, Zelenski a descris pregătirile ca fiind complicate. Întâlnirea urma inițial să aibă loc săptămâna viitoare, dar a fost amânată la cererea SUA, a mai spus el.

Neînțelegeri privind locul negocierilor

Președintele ucrainean a explicat că partea americană a indicat că este pregătită să organizeze întâlnirea, dar a preferat ca aceasta să aibă loc pe teritoriul american din motive de securitate. „Există un întreg Santa Barbara în aceste negocieri din cauza războiului din Orientul Mijlociu”, a spus Zelenski, potrivit Ukrinform și citat de Kyiv Post.

„Americanii au spus că sunt pregătiți pentru întâlnire, dar numai în Statele Unite, deoarece războiul și situația de securitate îi împiedică să părăsească teritoriul”, a mai declarat președintele ucrainean.

Ucraina a confirmat că este pregătită să călătorească în SUA pentru discuții, Zelenski adăugând că delegația ucraineană s-ar putea întâlni fie la Miami, fie la Washington.

Cu toate acestea, Rusia a refuzat să participe la negocieri în SUA și a propus locuri alternative, cum ar fi Turcia sau Elveția, a mai spus Zelenski, iar Washingtonul nu a susținut aceste opțiuni.

Ucraina spune că e pregătită să se întâlnească oriunde

Zelenski a declarat că Ucraina a rămas deschis organizării discuțiilor în mai multe locații, subliniind că prioritatea Ucrainei este menținerea eforturilor diplomatice.

„Am spus imediat că suntem pregătiți pentru întâlnirea de săptămâna viitoare”, a spus el. „Ne pregătim pentru o întâlnire în Statele Unite, în Elveția, în Turcia și chiar, dacă nu le este frică, în Emirate”, a adăugat liderul de la Kiev.

Decizia finală privind locul unde se vor organiza discuțiile depinde acum de Statele Unite, a adăugat el: „Ei sunt organizatorii acestei întâlniri. Îi așteptăm”.

Runde multiple de negocieri privind pacea în Ucraina

Eforturile diplomatice de a pune capăt războiului la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei au implicat mai multe runde de discuții de pace trilaterale între Kiev, Washington și Moscova.

O întâlnire recentă de negocieri a avut loc la Geneva în perioada 17-18 februarie, unde delegațiile au discutat aspecte practice și posibile mecanisme pentru implementarea unui armistițiu.

De asemenea, cele trei părți s-au întâlnit, în lunile ianuarie și februarie, și la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Citește și: Ucraina, lovită de un atac rusesc masiv asupra Kievului: Cel puțin patru persoane au murit

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

volodimir zelenski
razboi rusia ucraina
negocieri pace
