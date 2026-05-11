Povestea „fetei cu picioarele de aur” de la Met Gala 2026: Și-a pierdut ambele picioare după ce un tampon i-a provocat o afecțiune rară

Lauren Wasser și-a pierdut ambele picioare după ce a dezvoltat sindromul șocului toxic, o afecțiune rară și extrem de periculoasă asociată, în unele cazuri, cu folosirea tampoanelor interne.

Modelul care a transformat trauma într-un simbol al forței

Potrivit Vogue, Lauren Wasser a apărut la Met Gala 2026 într-un costum scurt din lamé auriu creat de Prabal Gurung, completat de lanțuri cu diamante, inele masive și un ceas statement. Modelul și-a prins părul blond platinat cu o bandană decorată.

Alegerea ținutei nu a fost întâmplătoare. Tema din acest an, „Fashion Is Art”, a fost interpretată de Lauren Wasser printr-o imagine care vorbește despre supraviețuire, durere și acceptare.

Cu ani în urmă, viața ei arăta complet diferit. Modelul provenea deja dintr-o familie cunoscută în industria modei. Mama și tatăl ei au fost modele, iar Lauren apărea pe copertele unor reviste importante precum Vogue, Glamour și Harper’s Bazaar.

La 24 de ani, totul s-a schimbat în câteva ore.

„Viața mea s-a schimbat pentru totdeauna în câteva minute”

Lauren Wasser a povestit în repetate rânduri că primele simptome au apărut brusc, în timpul menstruației. Într-un interviu acordat revistei Vestal, modelul a descris momentul care i-a schimbat viața:

„Nu îmi venea să cred că s-a întâmplat și că totul s-a petrecut atât de repede. Viața mea s-a schimbat pentru totdeauna în câteva minute, iar răul făcut era deja ireversibil. Recuperarea părea imposibilă”.

Afecțiunea i-a afectat grav organismul. Organele au început să cedeze, iar medicii le-au spus părinților că șansele ei de supraviețuire erau minime.

„Eram la 10 minute de moarte”

În podcastul „The Diary Of a CEO”, Lauren Wasser a rememorat clipele dramatice prin care a trecut.

„Eram la menstruație. Era foarte abundentă. Cred că am leșinat. M-au găsit întinsă cu fața în jos pe podeaua dormitorului meu. Eram la 10 minute de moarte”, povestește Lauren Wasser.

Modelul a fost găsită inconștientă pe podeaua dormitorului. Medicii au indus-o în comă, însă starea ei continua să se agraveze: „Picioarele mele deveneau negre, așa că atunci când m-am trezit, medicii au fost nevoiți să îmi amputeze piciorul drept, altfel aș fi murit”.

Piciorul drept i-a fost amputat în 2012 pentru a-i salva viața. Ani mai târziu, durerile și complicațiile au dus și la amputarea piciorului stâng.

„Plângeam în duș și țipam la Dumnezeu în fiecare zi”

Recuperarea psihică a fost la fel de dură ca lupta pentru supraviețuire. Lauren Wasser a vorbit despre depresie, furie și sentimentul că viitorul ei dispăruse:

„Nu mai aveam piciorul drept, iar piciorul meu stâng era un mare semn de întrebare dureros. Am stat într-un scaun cu rotile timp de opt luni lungi. Plângeam în duș și țipam la Dumnezeu în fiecare zi. Eram atât de furioasă și nu vedeam niciun viitor. În mintea mea, totul se terminase. Credeam cu adevărat că nu voi mai fi acceptată niciodată de lumea modei sau de nimeni”.

Modelul a spus că boala i-a schimbat complet corpul și viața. A trecut prin căderea părului, schimbări fizice și luni întregi petrecute în scaun cu rotile.

Ce este sindromul șocului toxic și de ce poate deveni mortal

Sindromul șocului toxic, cunoscut sub denumirea TSS, este o afecțiune rară, dar extrem de gravă. Potrivit Mayo Clinic, boala este provocată de toxine produse de anumite bacterii.

În multe cazuri, afecțiunea a fost asociată cu utilizarea tampoanelor interne pentru perioade prea lungi de timp.

Specialiștii spun că bacteriile se pot multiplica rapid atunci când un tampon este purtat mai mult de patru până la opt ore.

Boala poate provoca:

febră mare

tensiune arterială scăzută

vărsături și diaree

erupții asemănătoare arsurilor solare

dureri musculare

confuzie

convulsii

insuficiență renală

afectarea inimii și a ficatului

șoc septic

moarte

Potrivit datelor citate de presa americană, sindromul apare rar, între unu și trei cazuri la 100.000 de femei aflate la menstruație.

Mesajul pe care Lauren Wasser îl transmite femeilor din întreaga lume

După tragedia prin care a trecut, Lauren Wasser a devenit activistă pentru siguranța produselor menstruale și susține proiectul de lege Robin Danielson Menstrual Product and Intimate Care Product Safety Act din Statele Unite. Inițiativa cere mai multe cercetări privind riscurile produselor menstruale și impactul lor asupra sănătății femeilor.

Astăzi, modelul vorbește despre experiența sa pentru a atrage atenția asupra simptomelor care pot fi ignorate în faza inițială. Ea le recomandă femeilor să folosească tampoane cu absorbție redusă și să le schimbe frecvent.

De la trauma care i-a distrus viața la imaginea care a impresionat lumea

Apariția lui Lauren Wasser la Met Gala 2026 a devenit virală în câteva ore. Pentru mulți, picioarele ei aurii au fost un simbol al curajului și al supraviețuirii.

Modelul spune că astăzi privește altfel lupta prin care a trecut:

„Faptul că sunt astăzi aici, după ce am luptat, m-am împins dincolo de limite și am trecut prin ceva de neimaginat, mă face să sper că oricine trece prin propriile încercări în viață poate să mă privească pe mine și povestea mea și să înțeleagă că este posibil să treci peste astfel de momente. Nu ești singur. Dacă eu am reușit, poți reuși și tu”.