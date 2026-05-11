Prințul Harry și Meghan Markle ar trăi „vieți separate”: „Este practic o căsnicie doar cu numele”

Potrivit RadarOnline.com, surse apropiate susțin că cei doi, odinioară foarte îndrăgostiți, sunt acum soț și soție „doar cu numele”. În timp ce Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani, continuă să urmărească stilul de viață al elitei mondene, Harry, în vârstă de 41 de ani, ar sta acasă și s-ar ocupa de creșterea celor doi copii ai lor.

Prințul Harry și Meghan Markle „nu mai au interese comune” în afara brandului Sussex.

„Din ce mi s-a spus, acum trăiesc aproape complet separat. Ea are prietenii ei, el îi are pe ai lui. Practic, trăiesc separat. Nu mai împărtășesc aproape nimic”, a declarat jurnalistul de la Hollywood Rob Shuter în podcastul „The Nerve”, realizat de Maureen Callahan.

„Nu prea mai au interese comune, în afară de brandul Sussex”, a explicat Shuter.

Harry și Meghan au încercat luna trecută să readucă atmosfera din perioada în care erau membri activi ai familiei regale, în timpul unei vizite intens mediatizate în Australia. Cei doi au apărut la un spital pentru copii și la un centru destinat veteranilor, într-o încercare de a-și consolida imaginea caritabilă.

Cu toate acestea, în ciuda a două evenimente cu discursuri plătite, organizate la Melbourne și Sydney, ducii de Sussex au primit o lovitură de imagine după ce niciunul dintre evenimente nu s-a desfășurat cu sala plină, deși au fost puse în vânzare doar câteva sute de bilete.

CITEȘTE ȘI: Meghan l-ar fi „spălat pe creier” pe Harry. Noua carte despre prinț, contestată: O conspirație aberantă

Prințul Harry și Meghan Markle „nu au avut niciodată interese comune”

„El este un tată care stă mult cu copiii. Petrece foarte mult timp cu Archie, în vârstă de 7 ani, și cu Lilibet, în vârstă de 4 ani”, a spus Rob Shuter despre modul în care Harry își petrece timpul în Montecito.

Fostul publicist al vedetelor a declarat că Harry și Meghan Markle au încercat să găsească activități și proiecte comune, deși interesele lor nu au fost niciodată aliniate.

„Din ce am aflat, interesele lor nu au fost niciodată aceleași, dar au încercat să găsească lucruri pe care să le facă împreună”, a spus Shuter.

El a făcut referire la contractele de producție semnate de cei doi cu Netflix și Spotify, proiecte care s-au încheiat în mod eșuat și stânjenitor.

„Acum, după ce toate aceste proiecte de afaceri s-au destrămat, fiecare are cercul lui de prieteni”, a mai spus Shuter.

Despre ducele de Sussex, acesta a adăugat: „Nu are prieteni”, deși locuiește în Montecito de șase ani.

VEZI ȘI: Harry și Meghan, decizie surprinzătoare, în contextul zvonurilor despre divorț

Meghan Markle continuă să ducă o viață de lux

Potrivit lui Shuter, prințul Harry nu mai este interesat de jocurile din lumea Hollywoodului, în timp ce Meghan Markle continuă să fie atrasă de cercurile miliardarilor.

„Meghan are în continuare această ambiție puternică de a fi în preajma oamenilor bogați. Dacă ești suficient de bogat, se urcă imediat în avion. Dacă ești suficient de celebru, va face un efort să ajungă lângă tine”, a explicat acesta.

Shuter susține că actrița este dispusă în continuare să facă eforturi pentru a obține vacanțe luxoase sau pentru a apărea în atenția presei.

Un exemplu ar fi călătoria ei de aproximativ 16.000 de kilometri dus întors la Săptămâna Modei de la Paris, în octombrie 2025. Markle ar fi zburat cu un avion privat doar pentru a participa la o prezentare de modă, după ce s-ar fi invitat singură la evenimentul Balenciaga.

CITEȘTE ȘI: Harry, abandonat în mijlocul furtunii. Tăcerea lui Meghan ridică semne de întrebare

Prințul Harry „nu mai vrea să facă asta”

Potrivit lui Shuter, Harry s-a săturat să caute atenția oamenilor bogați și influenți.

„A renunțat. Nu mai vrea să facă asta. În mintea lui, este un prinț și consideră că nu ar trebui să alerge după oameni. Ei ar trebui să vină la el, nu invers”, a spus Shuter despre fiul regelui Charles al III lea, actualul monarh al Marii Britanii.

„Din ce aud, acum este practic o căsnicie doar cu numele”, a adăugat acesta despre relația dintre Harry și Meghan Markle.