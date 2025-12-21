Harry și Meghan, decizie surprinzătoare, în contextul zvonurilor despre divorț

După un an plin de seriale Netflix, bătălii în consiliile de administrație și probleme de sănătate în familie, Prințul Harry și Meghan Markle încheie anul 2025 într-o notă transformatoare, scrie Mirror.

Abordând viitorul celui mai prețios proiect al lor într-o rară declarație comună, Meghan și Harry au confirmat săptămâna aceasta că organizația lor caritabilă comună, Archewell Foundation, va fi redenumită Archewell Philanthorpies - la cinci ani de la înființare. Deși o simplă schimbare de nume ar putea părea nesemnificativă la prima vedereă, experții spun că declarația strategică a familiei Sussex este plină de indicii despre următorii pași ai cuplului - în special într-un moment în care se confruntă cu zvonuri legate de un posibil divorț, precum și cu apeluri pentru retragerea titlurilor lor regale.

Anunțând vestea, o purtătoare de cuvânt a lui Harry și Meghan a declarat: „Acest următor capitol le permite Prințului Harry și lui Meghan, Ducelui și Ducesei de Sussex, să își extindă eforturile filantropice globale ca familie, cu o acoperire semnificativă și un impact maxim, bazate pe aceleași valori, parteneriate și angajamentul lor de a fi implicați și de a face bine”.

Ce s-ar ascunde în spatele acestei decizii

Reacționând la anunț, Mayah Riaz, PR-ul vedetelor din Marea Britanie, a declarat: „Din perspectiva brandingului, aceasta este o evoluție inteligentă și aș spune destul de deliberată, mai degrabă decât o reinventare. Trecerea de la «Fundație» la «Filantropii» semnalează amploare, maturitate și longevitate. În termeni de branding, este o modalitate de a asigura viitorul numelui, pe măsură ce munca lor se extinde dincolo de proiectele individuale. Ea a adăugat: „De asemenea, cred că există un mesaj de reputație aici. «Filantropii» pare mai global, mai instituțional și mai puțin personal. Acest lucru poate fi util pentru Harry și Meghan în această etapă, deoarece mută accentul de la ei ca personalități și mai mult pe impact, rezultate și credibilitate”.

Pragul de cinci ani

„Din punct de vedere al momentului, pragul de cinci ani contează. În brandingul celebrităților și al persoanelor publice, cinci ani este adesea momentul în care fie te estompezi în liniște, fie treci la un nivel superior în mod conștient. Asta înseamnă că spun că sunt implicați pe termen lung.

Cea mai importantă concluzie pentru mine este că este vorba despre controlul narațiunii. Prin reformularea brandului acum, ei definesc următorul capitol în propriii termeni. Este vorba mai puțin despre moștenirea legată de titluri regale și mai mult despre construirea unui brand global cu impact social care să reflecte cine sunt ca familie și ca operatori în SUA și nu numai”, a mai spus Mayah Riaz.











