Elon Musk dezvăluie la ce se uită atunci când angajează oameni. Ce contează mai mult decât un CV în recrutare

În competiția pentru supremația în tehnologie, găsirea oamenilor potriviți nu este ușoară, spune miliardarul Elon Musk, citat de Fortune. Stilul său de conducere implicat, pe care îl numește în glumă „nanomanagement”, se reflectă și în modul în care recrutează.

În primii ani ai SpaceX, Musk a intervievat personal mii de candidați. Pe măsură ce compania a crescut, timpul nu i-a mai permis să facă asta, iar astăzi se bazează pe echipa sa pentru a identifica acel „factor wow”, adică dovezi concrete ale unor abilități remarcabile.

Într-o discuție cu John Collison, cofondatorul Stripe, și podcasterul Dwarkesh Patel, el a explicat exact ce caută:

„În general, le spun oamenilor, și încerc să-mi spun și mie, să nu se uite la CV. Contează interacțiunea directă. Un CV poate părea impresionant, dar dacă după 20 de minute de conversație nu spui 'Wow', atunci trebuie să ai încredere în impresia din discuție, nu în hârtie.”

Experiența contează, dar nu e totul

Musk recunoaște că nu toate angajările sale au fost perfecte. Cu aproximativ 200.000 de angajați în companiile pe care le conduce, a existat și momente în care funcțiile executive s-au schimbat frecvent, mai ales în perioadele de creștere rapidă.

Își amintește că, în trecut, firme precum Apple au încercat să atragă ingineri și lideri de la Tesla. În 2018, zeci de foști angajați Tesla au trecut la Apple, pentru proiectul de mașină electrică abandonat ulterior, dar și pentru alte poziții, conform CNBC.

„Circula ideea că angajații Tesla aveau un fel de 'praf magic' – experiența care garanta succesul oriunde mergeau. Apple oferea salarii duble față de Tesla. În Silicon Valley, transferurile acestea sunt ușor de realizat, pentru că oamenii nu trebuie să-și schimbe orașul sau stilul de viață”, explică Musk.

„Am căzut și eu în capcana asta, în ideea că dacă angajezi pe cineva de la Google sau Apple, va avea automat succes”, a punctat el.

Pentru el, un CV impresionant sau un istoric profesional solid nu spun totul. La fel de importante sunt motivația, caracterul și talentul candidatului.

„Cred că bunătatea este importantă. La un moment dat am subestimat acest aspect. E important să fie o persoană de încredere. Inteligentă, talentată și dispusă să muncească.”

Presiunea și schimbările recente în echipele lui Musk

În ultimii ani, companiile lui Musk au trecut prin plecări mari la nivel executiv. Unii angajați au ales să pornească propriile startup-uri, alții au invocat epuizarea sau nemulțumiri legate de deciziile strategice, orientările politice ale lui Musk sau concedierile recente.

Conform Financial Times, directorul IT al Tesla și membri cheie din departamentele de afaceri publice și operațiunile americane de baterii și sisteme de propulsie au părăsit compania în ultimii ani.

La xAI, startup-ul de inteligență artificială condus de Musk, Mike Liberatore, director financiar, a plecat după doar trei luni pentru a se alătura OpenAI. Pe LinkedIn a descris experiența ca „102 zile - 7 zile pe săptămână la birou; peste 120 de ore de muncă pe săptămână; o experiență intensă, ca să spunem așa”.

Angajați citați de Financial Times susțin că presiunea la xAI a crescut din cauza competiției și rivalității personale dintre Musk și directorul general al OpenAI, Sam Altman.

În august, Musk a intentat un proces antitrust împotriva OpenAI și Apple, acuzând încercări de limitare a competiției în domeniul inteligenței artificiale. La rândul său, OpenAI l-a acuzat pe Musk de hărțuire și de tentative de a încetini progresul companiei, potrivit Fortune.

