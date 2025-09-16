Apple a lansat iOS 26. Ce aduce noul software

Apple a dat startul unei noi ere în materie de software, odată cu lansarea iOS 26 și a celorlalte actualizări majore dedicate ecosistemului său. Noul pachet aduce o schimbare de design spectaculoasă, ce promite să transforme modul în care utilizatorii interacționează cu iPhone, iPad și Mac. Compania americană mizează pe un concept vizual numit Liquid Glass, inspirat din efectele sticlei reale, care oferă transparențe rafinate și colțuri rotunjite, menite să creeze senzația de fluiditate și eleganță.

În premieră, acest stil vizual este aplicat la nivelul întregului ecosistem Apple. Pe macOS, bara de meniu devine complet transparentă, lăsând mai mult spațiu pentru conținut, iar pe iPhone și iPad pictogramele primesc o nouă paletă cromatică, mai vie și mai uniformă. Dincolo de estetica rafinată, iOS 26 introduce o serie întreagă de îmbunătățiri practice, care promit să aducă un plus de confort și funcționalitate.

Una dintre cele mai vizibile schimbări se regăsește pe ecranul de blocare, care devine acum mai interactiv. Notificările sunt afișate într-un mod mai eficient, iar elementele interfeței se redimensionează automat pentru a oferi o vizibilitate mai bună. În plus, imaginile de fundal pot beneficia de un subtil efect 3D, menit să sporească dinamismul și profunzimea vizuală.

Aplicațiile native Apple trec și ele printr-un proces de transformare. Camera și Photos integrează noul design Liquid Glass, însă primesc și funcționalități noi. În cazul Photos, imaginile sunt separate mai clar de restul colecțiilor și albumele devin mai ușor de gestionat. Safari, browserul Apple, ascunde acum o parte din interfață pentru a lăsa mai mult loc conținutului web, o schimbare ce se aliniază cu tendința actuală de a oferi experiențe cât mai minimaliste. Messages și FaceTime se bucură, la rândul lor, de optimizări ce pun accent pe claritate și interacțiune fluidă.

iOS 26 poate fi instalat pe modelele recente, precum iPhone 17, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max, dar și pe generațiile anterioare, inclusiv iPhone 15, iPhone 14 și chiar iPhone 12 sau iPhone 11. Utilizatorii iPhone SE, începând cu a doua generație, se pot bucura, de asemenea, de noul software.

