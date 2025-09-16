Data actualizării: | Data publicării:

Apple a lansat iOS 26. Ce aduce noul software

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Tehnologie
Sursa: Pixabay
Sursa: Pixabay

Apple a dat startul unei noi ere în materie de software, odată cu lansarea iOS 26 și a celorlalte actualizări majore dedicate ecosistemului său. Noul pachet aduce o schimbare de design spectaculoasă, ce promite să transforme modul în care utilizatorii interacționează cu iPhone, iPad și Mac. Compania americană mizează pe un concept vizual numit Liquid Glass, inspirat din efectele sticlei reale, care oferă transparențe rafinate și colțuri rotunjite, menite să creeze senzația de fluiditate și eleganță.

În premieră, acest stil vizual este aplicat la nivelul întregului ecosistem Apple. Pe macOS, bara de meniu devine complet transparentă, lăsând mai mult spațiu pentru conținut, iar pe iPhone și iPad pictogramele primesc o nouă paletă cromatică, mai vie și mai uniformă. Dincolo de estetica rafinată, iOS 26 introduce o serie întreagă de îmbunătățiri practice, care promit să aducă un plus de confort și funcționalitate.

Una dintre cele mai vizibile schimbări se regăsește pe ecranul de blocare, care devine acum mai interactiv. Notificările sunt afișate într-un mod mai eficient, iar elementele interfeței se redimensionează automat pentru a oferi o vizibilitate mai bună. În plus, imaginile de fundal pot beneficia de un subtil efect 3D, menit să sporească dinamismul și profunzimea vizuală.

Aplicațiile native Apple trec și ele printr-un proces de transformare. Camera și Photos integrează noul design Liquid Glass, însă primesc și funcționalități noi. În cazul Photos, imaginile sunt separate mai clar de restul colecțiilor și albumele devin mai ușor de gestionat. Safari, browserul Apple, ascunde acum o parte din interfață pentru a lăsa mai mult loc conținutului web, o schimbare ce se aliniază cu tendința actuală de a oferi experiențe cât mai minimaliste. Messages și FaceTime se bucură, la rândul lor, de optimizări ce pun accent pe claritate și interacțiune fluidă.

iOS 26 poate fi instalat pe modelele recente, precum iPhone 17, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max, dar și pe generațiile anterioare, inclusiv iPhone 15, iPhone 14 și chiar iPhone 12 sau iPhone 11. Utilizatorii iPhone SE, începând cu a doua generație, se pot bucura, de asemenea, de noul software.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Apple a lansat iOS 26. Ce aduce noul software
16 sep 2025, 08:31
Google Maps, schimbare majoră. Utilizatorii vor fi uimiți de noua funcție
12 sep 2025, 09:33
Spotify lansează o nouă funcție mult așteptată de utilizatori
11 sep 2025, 08:39
Putin și Xi discută despre viața până la 150 de ani. Ingineria umană și viitorul spre nemurire. Bogdan Chirieac: Cei doi se cred Dumnezei
07 sep 2025, 13:34
Construind ziua de mâine: efortul îndrăzneț al României pentru un viitor conectat și sigur
04 sep 2025, 17:30
Elon Musk lansează o companie cu un nume ales în glumă, însă vrea să concureze real cu un gigant
26 aug 2025, 13:36
ParintiSiPitici.ro
Creierul copiilor de la 7 până la 10 ani. Psiholog: „Rușinea joacă un rol central!” De ce apar schimbări bruște de dispoziție, conflicte și nevoia de independență
15 sep 2025, 23:39
Limită de două ore pe zi pentru telefoane? Orașul care a zguduit internauții cu propunerea sa radicală: E o limită imposibilă
24 aug 2025, 11:09
Interpol lovește dur în criminalitatea cibernetică din Africa: Peste 1.200 de arestări și aproape 100 de milioane de dolari, recuperate
22 aug 2025, 15:50
Site-urile tale preferate pot ascunde capcane periculoase. DNSC, semnal de alarmă
19 aug 2025, 20:39
Fii atent atunci când mergi în vacanță și folosești Wi-Fi-ul public din hotel sau restaurante. Iată ce riști!
17 aug 2025, 23:59
WhatsApp a introdus o nouă funcție care concurează cu Google Meet și Zoom
15 aug 2025, 09:37
Ofensiva WhatsApp după ce Rusia vrea să blocheze peste 100 de milioane de ruși care folosesc serviciile sale
14 aug 2025, 10:45
Elon Musk va da în judecată Apple pentru că ChatGPT e mereu pe primul loc în clasamentul aplicaţiilor din App Store
12 aug 2025, 09:28
Telefonul tău Android se mișcă greu? Iată cum îl poți face din nou rapid
10 aug 2025, 19:44
OpenAI lansează ChatGPT 5. Poate să creeze site-uri în câteva minute: Este ca şi cum ai vorbi cu un expert de nivel doctoral pe orice subiect
07 aug 2025, 23:55
Ce noi funcții introduce WhatsApp contra escrocilor online
05 aug 2025, 23:15
Acest tip de videoclipuri sunt „dopamină pe bandă rulantă” pentru copilul tău. Co-fondatorul YouTube, șeful OpenAI și Elon Musk, avertisment comun pentru părinți
02 aug 2025, 11:10
Camere de supraveghere vândute în România, compromise de hackeri: Acces total de la distanță, fără parolă
31 iul 2025, 11:52
De ce merge prost internetul acasă și cum poți schimba asta imediat
29 iul 2025, 22:51
Unul dintre cei mai influenți experți AI a detaliat cât de bizar va arăta anul 2050: Inteligența artificială va deveni aproape umană
27 iul 2025, 10:06
Aplicația care-ți anunță prietenii când ai ajuns acasă în siguranță
24 iul 2025, 22:55
Criză de proporții la Microsoft: Hackeri chinezi au compromis sistemele, afectând sute de organizații
22 iul 2025, 23:54
Elon Musk anunță primul AI gândit special pentru copii: „Baby Grok” va aduce inteligența artificială pe tabletele celor mici
21 iul 2025, 23:55
„Primul atac terorist civil cu drone”. Vestul Sălbatic al inteligenței artificiale: Ce se întâmplă când roboții decid să atace
20 iul 2025, 11:41
Sectorul IT din România, lovit din mai multe direcții. Companiile își reduc echipele și pun proiectele pe pauză
16 iul 2025, 13:30
Schimbări majore la TikTok și CapCut. Sute de milioane de utilizatori vor fi afectați
07 iul 2025, 23:26
Cum îi ajută realitatea virtuală pe copii să învingă frica de ace
06 iul 2025, 08:41
A apărut primul robot care gătește, toarnă vin face gesturi sociale și poate alerga prin deșert: STAR1, noul superstar al roboticii chineze (VIDEO)
04 iul 2025, 11:41
Schimbare la Instagram. A lansat o funcție mult așteptată de utilizatori
03 iul 2025, 08:54
Algoritmii cuantici de AI depășesc deja cele mai rapide supercomputere din lume - Studiu
27 iun 2025, 17:55
România ar putea găzdui prima fabrică AI de ultimă generație din regiunea Mării Negre
23 iun 2025, 20:03
Deficitul României explodează, Comisia Europeană reacționează: Vin tăieri și restricții bugetare
20 iun 2025, 22:58
Telefoane cu baterii impresionante. Uiți să le mai încarci și nu costă mai mult de 300 de euro
18 iun 2025, 20:33
ChatGPT și echivalenții săi, din ce în ce mai utilizați ca sursă de informații
17 iun 2025, 09:17
Investiție de 4,26 miliarde de lei în România: Producție locală de vehicule blindate, cu sprijin turcesc
13 iun 2025, 00:01
Cluster militar naval la Galați, unic în Europa. Gheorghe Savu (Damen): Investițiile sunt continue - Video
13 iun 2025, 00:05
România produce blindate prin Automecanica Mediaș: Fabrica revine în forță după 80 de ani de tradiție militară
12 iun 2025, 23:56
Studenții UTCN Cluj participă la Bridgestone World Solar Challenge, în Australia
11 iun 2025, 15:56
Roboți pentru toată lumea! Americanii pregătesc roboți umanoizi accesibili și mini-asistenți de birou, cu lansare planificată la finalul anului 2025
09 iun 2025, 23:01
Suntem pregătiți pentru ce urmează? Mihnea Costoiu trage un semnal de alarmă. Vine cu exemplul părinților săi
03 iun 2025, 21:19
Ai primit un mail de la o pretinsă firmă de avocatură? DNSC, avertisment despre cum ți se pot fura datele
27 mai 2025, 13:24
Twitter a picat. Rețeaua socială X a lui Elon Musk a avut probleme în SUA, Marea Britanie, dar și în România
24 mai 2025, 21:01
90% dintre parolele pe care le alegem sunt o ușă deschisă pentru infractorii cibernetici. Truc pentru memorare fără manager de parole
23 mai 2025, 18:53
Cele șase cuvinte pe care nu ar trebui să le scrii niciodată pe Google: Vei deveni ținta hackerilor
17 mai 2025, 19:05
VIDEO șocant: Un robot umanoid "s-a trezit" brusc și i-a atacat pe inginerii care l-au creat
14 mai 2025, 20:00
Microsoft concediază mii de angajaţi
14 mai 2025, 09:03
Poliția avertizează cu privire la cea mai recentă escrocherie pe WhatsApp: Poți rămâne fără bani și date
09 mai 2025, 22:38
O mare companie de electronice va concedia mii de oameni din întreaga lume
09 mai 2025, 15:21
Premieră globală: Beijing găzduiește primele Jocuri Mondiale ale Roboților. Competiții de sport, dans și activități casnice - ce ne spune asta despre viitorul omenirii
08 mai 2025, 14:10
Cum poți să rămâi fără contul de WhatsApp, deși nu dai click pe nimic suspect: Trucul cu căsuța vocală
07 mai 2025, 21:48
Europa, cu un pas în spate față de SUA în cursa tehnologică pentru 6G
07 mai 2025, 11:58
Cele mai noi știri
acum 14 minute
Tarifele americane împotriva petrolului rusesc, condiționate de sprijinul UE. Ce propune Trump
acum 28 de minute
BANCUL ZILEI: Infidelitatea...
acum 42 de minute
Prețurile la apartamente au bubuit în Sectorul 6 condus de Ciprian Ciucu. Dar iată pe ce dau banii, de fapt, oamenii! Ați sta aici?! video
acum 50 de minute
Apple a lansat iOS 26. Ce aduce noul software
acum 51 de minute
Horoscop 16 septembrie 2025. O zodie se va face remarcată la locul de muncă
acum 56 de minute
Copiii ucraineni, duși cu forța în Rusia - Peste 210 tabere de reeducare și instruire militară au fost descoperite
acum 1 ora 12 minute
Donald Trump a semnat decretul de desfășurare a Gărzii Naționale în Memphis
acum 1 ora 22 minute
Victor Rebengiuc se retrage din carieră, la 92 de ani. Adio Andre...
Cele mai citite știri
pe 15 Septembrie 2025
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 15 Septembrie 2025
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
pe 15 Septembrie 2025
De ce a lipsit Victor Ponta de la parada de la Beijing
pe 15 Septembrie 2025
Copil mort la ani după ce s-a vindecat de rujeolă: SSPE, o urmare a bolii, l-a ucis rapid. Medicul pediatru Mihai Craiu: Chiar nu învățăm nimic
pe 15 Septembrie 2025
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel