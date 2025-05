Twitter a picat. Rețeaua socială X a lui Elon Musk a avut probleme în SUA, Marea Britanie, dar și în România

Platforma X nu a funcționat nici pe versiunea web, nici în aplicația mobilă. Mii de utilizatori din Regatul Unit și din alte colțuri ale lumii au raportat probleme. Potrivit site-ului de monitorizare Downdetector, peste 11.000 de persoane au semnalat dificultăți în Marea Britanie, în timp ce în SUA au fost raportate peste 25.000 de incidente similare, scrie Daily Mail.

Utilizatorii au explicat că reușeau să se conecteze în aplicație, dar nu le era afișat niciun conținut, primind în schimb un mesaj de eroare: „Cannot retrieve posts at this time. Please try again later.” („Postările nu pot fi preluate momentan. Vă rugăm încercați mai târziu.”)

În România, unii dintre utilizatorii care au reușit să acceseze aplicația X au observat că aceasta nu afișează niciun conținut, semnalând temporar aceleași probleme tehnice ca și în celelalte țări afectate.

Pana survine după ce, joi, a izbucnit un incendiu de proporții la un centru de date din Hillsboro Technology Park, Oregon (SUA), acolo unde se presupune că X închiriază spațiu. Într-un comunicat transmis publicației locale Oregon Live, compania Digital Realty a precizat că: „Incidentul este sub control, iar intervenția pompierilor la fața locului s-a încheiat. Tot personalul a fost evacuat în siguranță, fără a exista victime. Continuăm să monitorizăm situația, punând pe primul plan siguranța angajaților, integritatea facilității și reducerea impactului asupra clienților”.

Nu este clar dacă problemele de funcționare ale platformei X sunt legate direct de incendiul din Oregon.

O perioadă dificilă pentru Elon Musk

Între timp, utilizatorii platformei rivale BlueSky au profitat de ocazie pentru a ironiza din plin situația. „Twitter e complet picat din nou, lmfao”, a scris un utilizator. „Twitter nu merge pentru a doua zi la rând, aplicația aia e praf”, a adăugat altul.

Această avarie vine într-o perioadă dificilă pentru Elon Musk, fondatorul platformei, care se confruntă cu mai multe eșecuri recente: o înfrângere politică în statul Wisconsin, o scădere semnificativă a acțiunilor Tesla și critici tot mai dure în legătură cu implicarea sa în inițiative politice și controversatul proiect „DOGE”.

Musk a revendicat recent o victorie simbolică în Wisconsin, în contextul adoptării unei noi legi privind identificarea alegătorilor, deși candidatul republican Brad Schimel – susținut de Musk și aliații săi cu peste 20 de milioane de dolari – a pierdut alegerile pentru Curtea Supremă în fața democratei Susan Crawford, susținută de miliardarii George Soros și J.B. Pritzker.

Pentru Musk, veștile proaste nu s-au oprit aici: vânzările Tesla au scăzut cu 13% în aceeași lună, unii analiști legând declinul de postările controversate ale lui Musk pe X și de competiția tot mai acerbă venită din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice.

După câteva ore de disfuncționalități, serviciile platformei X păreau să fi fost restaurate complet.

