Țara europeană care va bloca accesul copiilor sub 15 ani la rețele sociale

Danemarca se apropie de o decizie istorică: guvernul danez intenționează să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețele sociale, urmând exemplul Australiei. Măsura a primit deja un acord preliminar în Parlament și ar putea fi transformată în lege până la mijlocul anului 2026, potrivit AP News. Franța a anunțat, de asemenea, intenții similare.

Parlamentul danez și interdicția pentru copii sub 15 ani

Guvernul de la Copenhaga a confirmat că toate persoanele sub 15 ani nu vor mai putea folosi platformele de socializare fără aprobarea părinților. Potrivit planului, părinții ar putea permite copiilor să se înscrie de la vârsta de 13 ani. În prezent, majoritatea platformelor interzic accesul copiilor sub 13 ani, însă aproximativ 98% dintre copiii danezi sub această vârstă au deja conturi pe rețelele sociale, iar aproape jumătate dintre cei sub 10 ani sunt prezenți pe cel puțin o platformă.

Ministrul afacerilor digitale, Caroline Stage, a explicat că procedura legislativă este încă în desfășurare, cu consultări publice în Parlament, și ar putea fi finalizată „până la mijlocul sau sfârșitul anului viitor”. Ea a subliniat nevoia unor „paznici digitali”, similar celor din lumea reală, pentru a proteja tinerii: „Când mergem noaptea în oraș, sunt paznici care verifică vârsta tinerilor pentru a se asigura că niciun minor nu intră la o petrecere la care nu ar trebui să participe. În lumea digitală, nu avem paznici și cu siguranță avem nevoie de asta.”

Platformele vizate și sancțiuni

Conform noii legi australiene, platformele precum Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X și YouTube riscă amenzi de până la 50 de milioane de dolari australieni dacă nu respectă limitele de vârstă. Danemarca va adopta măsuri similare, iar o aplicație de „dovezi digitale”, pregătită pentru primăvara viitoare, va ajuta la verificarea vârstei utilizatorilor.

Reacțiile adolescenților și părinților

Unii tineri consideră că restricția va limita comunicarea cu prietenii online. Ronja Zander a spus pentru AP: „Eu însămi am câțiva prieteni pe care îi cunosc doar online și, dacă nu aș avea încă 15 ani, nu aș putea vorbi cu acei prieteni”. În același timp, Chloé Courage Fjelstrup-Matthisen, 14 ani, a recunoscut riscurile: „Videoclipul a fost peste tot pe rețelele sociale, m-am dus la școală și apoi l-am văzut”.

Părinții sprijină însă inițiativa. Line Pedersen a afirmat: „Cred că nu ne-am dat seama cu adevărat ce făceam când le-am dat copiilor noștri telefonul și rețelele sociale de când aveau opt, zece ani. Nu cred că tinerii știu ce este normal și ce nu este normal.”

Context european și internațional

În Danemarca, planul este văzut ca un pas radical în Europa pentru protecția copiilor sub 15 ani. UE impune deja măsuri de siguranță și controale parentale pe platforme, dar aplicarea lor s-a dovedit dificilă. Țări precum Malaezia și Norvegia iau măsuri similare, iar China limitează accesul copiilor la jocurile online și smartphone-uri.

Oficialii danezi subliniază că legea va fi aplicată gradual, folosind instrumente digitale pentru verificarea vârstei și responsabilizarea platformelor, astfel încât protecția copiilor sub 15 ani pe rețele să devină eficientă și sustenabilă, conform AP News.

