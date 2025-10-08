€ 5.0963
|
$ 4.3898
|

Subcategorii în Mallcast

 
Data publicării: 12:20 08 Oct 2025

Wi-Fi-ul, accidentul științific care conectează miliarde de oameni. Când și cum a apărut invenția?
Autor: Iulia Horovei

wifi wi-fi internet inventie Sursa foto: Freepik
 

Wi-Fi-ul, astăzi indispensabil, a luat naștere aproape accidental.

Deși astăzi pare imposibil să trăim fără el, Wi-Fi-ul are o istorie care se întinde pe mai bine de un secol - o poveste care începe cu undele radio și curiozitatea oamenilor de știință de a înțelege universul.

Guglielmo Marconi, părintele comunicațiilor fără fir

Primele idei care aveau să ducă la rețelele wireless moderne se leagă de numele italianului Guglielmo Marconi, care în 1894 a descoperit că undele radio pot transporta semnale complexe. În timpul celor două războaie mondiale, tehnologia radio a fost perfecționată și securizată prin metode de criptare bazate pe „saltul de frecvență” (spread-spectrum), un principiu ce avea să fie crucial în viitorul rețelelor fără fir, potrivit Muzeului Național din Australia.

Tot în secolul XX, fizicianul american Karl Jansky a observat că și universul emite unde radio, deschizând astfel calea radioastronomiei. Iar din această disciplină, multe decenii mai târziu, avea să se nască - aproape accidental - tehnologia Wi-Fi.

De la observarea cosmosului la conectarea lumii

Povestea modernă a Wi-Fi-ului începe cu un tânăr inginer australian, John O’Sullivan. În anii 1970, în timp ce lucra la un proiect de radioastronomie în Olanda, O’Sullivan era nevoit să analizeze manual sute de înregistrări cu semnale cosmice. Din dorința de a simplifica procesul, el a conceput un algoritm de procesare bazat pe o ecuație matematică numită Fast Fourier Transform - FFT. Această metodă permitea descompunerea și reconstituirea undelor radio în frecvențele lor componente, exact ceea ce avea să devină esențial pentru transmiterea datelor prin aer, fără cabluri.

După ce s-a întors în Australia, O’Sullivan a continuat cercetările în cadrul CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), lucrând inițial la telescoape și sisteme de imagistică medicală. Împreună cu echipa sa din Signals Processing Group, el a încercat să aplice aceleași principii pentru a rezolva o nouă provocare: transmiterea rapidă a datelor în interiorul clădirilor, acolo unde undele se loveau de pereți și se fragmentau.

În 1990, echipa CSIRO și-a propus un obiectiv ambițios: o viteză de transfer de 100 megabiți pe secundă, comparabilă cu cea a fibrei optice de atunci. Pentru a reuși, au trebuit să reinventeze complet modul în care semnalul wireless era trimis și reconstruit. Soluția s-a bazat tot pe Transformata Fourier, aceeași formulă matematică născută din studiul stelelor.

 

Din laborator până în fiecare locuință

În 1992, CSIRO a depus primul brevet pentru o rețea locală fără fir (WLAN), urmat în 1993 de cel american. În 1999, o agenție de marketing a inventat termenul „Wi-Fi”, inspirat din expresia „hi-fi” – „high fidelity”. Tot atunci, primele cipuri bazate pe tehnologia australiană au fost prezentate în SUA, iar compania Radiata, fondată de cercetători de la Universitatea Macquarie, a fost cumpărată de Cisco Systems pentru 567 de milioane de dolari.

Succesul global al Wi-Fi-ului a venit rapid, dar nu fără controverse. În 2005, CSIRO a fost dată în judecată de giganți precum Dell, Intel, Microsoft și Apple, care contestau validitatea brevetului. După ani de procese, organizația australiană a câștigat și a obținut peste 450 de milioane de dolari în despăgubiri, o victorie istorică pentru cercetarea științifică.

Astăzi, peste 20 de miliarde de dispozitive din lume se conectează zilnic la internet prin Wi-Fi. Iar totul a început cu dorința unor oameni de știință de a asculta... universul. Într-un fel, putem spune că Wi-Fi-ul s-a născut din dorința omului de a capta semnale din spațiu - și a ajuns, ironic, să conecteze între ele miliarde de oameni de pe Pământ.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

wi-fi
wifi
unde radio
istorie
accident
istoricul wi-fi-ului
lifestyle
curiozitati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
ANM prelungește CODUL ROȘU de ploi. Localitățile vizate
Publicat acum 5 minute
Care e cea mai ieftină sursă de energie din lume. În unele țări costă doar 0,023 euro
Publicat acum 41 minute
Nume surpriză la Romaero: Cine este Aurora-Speranţa Munteanu, noul administrator special
Publicat acum 51 minute
Dan Negru: La anu’ să ridicați alerta la uragan și să-i ziceți “Țancă”
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Nicolae Grigorescu și artiștii contemporani, sub același acoperiș: Expozițiile „ACASĂ” și „HOME”, deschise de Vila Catena
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 06 Oct 2025
Imaginea cu Nicușor Dan la birou care s-a viralizat pe Internet. Cu cine l-au comparat internauții / foto în articol
Publicat pe 06 Oct 2025
Lista țărilor despre care Angela Merkel spune că l-au provocat pe Putin să invadeze Ucraina
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 06 Oct 2025
Laura Vicol a revenit în politică după plecarea din PSD. Ce partid a ales
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close