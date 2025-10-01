Revoltă pe Snapchat! Utilizatorii vor plăti o taxă pentru stocarea fotografiilor și clipurilor vechi

Decizia a stârnit reacții negative din partea utilizatorilor care și-au construit au o arhivă consistentă de postări vechi.

Populara aplicație Snapchat le-a permis utilizatorilor, începând din 2016, să salveze și să stocheze conținut publicat anterior în funcția sa Memories.

Utilizatorii care au mai mult de cinci gigabytes (GB) stocați, luați în vizor

Însă compania spune că persoanele care au mai mult de cinci gigabytes (GB) de conținut în Memories vor trebui acum să plătească pentru a-l păstra disponibil.

Compania mamă a aplicației, Snap, a refuzat să spună pentru BBC News cât va costa stocarea pentru utilizatorii din Marea Britanie, menționând doar că schimbarea va fi implementată ca parte a unui ”lansări globale treptate”.

Reacții negative din partea utilizatorilor Snapchat

Utilizatorii de pe rețelele sociale au reacționat cu dezamăgire, acuzând compania de lăcomie. Snap a recunoscut că ”nu este niciodată ușor să treci de la primirea unui serviciu gratuit la a plăti pentru el”.

”Aceste schimbări ne vor permite să continuăm să investim în îmbunătățirea funcției Memories pentru întreaga noastră comunitate”, a declarat compania într-o postare pe blog în care a anunțat măsura.

Compania a declarat că peste un trilion de Memories au fost salvate de utilizatori de la introducerea funcției, acum aproape un deceniu.

Funcția le permite utilizatorilor să salveze fotografii și videoclipuri distribuite inițial pentru 24 de ore sau mai puțin pe platformă, utilizatorilor fiindu-le sugerat să le republice mai târziu ca Memory sau „throwback”.

Utilizatorii cu peste 5GB de Memories salvate vor fi invitați să facă upgrade la un plan de stocare de 100GB, conform noilor modificări.

Snapchat+ și Snapchat Premium

Niveluri mai mari de stocare vor fi disponibile pentru utilizatorii care plătesc pentru abonamentele mai scumpe Snapchat+ și Snapchat Premium.

Compania spune că va oferi 12 luni de stocare temporară pentru cei care depășesc limita, iar utilizatorii își pot descărca conținutul salvat pe propriul dispozitiv.

Posibile tarife

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru publicația de tehnologie TechCrunch că planul inițial de stocare de 100GB va costa 1,99 USD (1,48 £) pe lună, iar 250GB vor fi incluse în abonamentul Snapchat+ de 3,99 USD (2,96 £).

Alții spun că a fi forțați să aleagă între a plăti un abonament sau a-și pierde Memories este „nedrept” și ”lacom” din partea Snap.

Snapchat a depășit 900 de milioane de utilizatori activi lunar

Snap a declarat în aprilie că Snapchat a depășit 900 de milioane de utilizatori activi lunar, în timp ce rivali precum Instagram și TikTok se laudă cu miliarde de utilizatori fiecare.

Drew Benvie, fondator și CEO al consultanței de social media Battenhall, consideră că, în cele din urmă, toate platformele de social media vor percepe taxe pentru stocare.

”Drumul către plata stocării pe rețelele sociale este inevitabil”

”Drumul către plata stocării pe rețelele sociale este inevitabil”, a declarat el pentru BBC News. ”Într-o eră în care postăm mai puțin, dar salvăm mai mult, aceasta reprezintă o evoluție a platformelor de mesagerie și social media.”,a mai spus Drew Benvie.