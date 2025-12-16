€ 5.0920
DCNews Stiri Musk este primul om din istorie ce depășește pragul de 600 de miliarde de dolari, susține Forbes
Data publicării: 13:56 16 Dec 2025

Musk este primul om din istorie ce depășește pragul de 600 de miliarde de dolari, susține Forbes
Autor: Tiberiu Vasile

Musk vrea o armată de roboți și a intrat în competiție cu China Foto: Agerpres / Elon Musk
 

Averea lui Elon Musk a atins un nivel fără precedent, după o reevaluare majoră a SpaceX.

Potrivit celor mai recente calcule publicate de Forbes, Elon Musk a depășit un nivel care până acum părea pur teoretic. Acum CEO-ul Tesla are o avere netă mai mare de 600 de miliarde de dolari. Performanța îl plasează oficial drept primul om din istorie care ajunge la acest prag, într-un context de reevaluare accelerată a principalelor sale afaceri.

Datele au fost făcute publice luni, iar informațiile au fost preluate de DPA și Agerpres. Practic, fondatorul Tesla și SpaceX a adăugat într-un timp extrem de scurt zeci de miliarde de dolari la estimarea sa anterioară.

Reevaluarea SpaceX, motorul creșterii

Saltul spectaculos nu vine dintr-o creștere bursieră clasică, ci dintr-o tranzacție internă. Mai mulți angajați și investitori SpaceX au vândut recent pachete de acțiuni, iar prețurile obținute au fost folosite de Forbes pentru a recalcula valoarea companiei private.

Cu doar câteva ore înainte de actualizare, revista estima averea lui Elon Musk la aproximativ 500 de miliarde de dolari. Noua evaluare a schimbat radical tabloul.

Forbes: SpaceX valorează acum 800 de miliarde de dolari

În urma acestor tranzacții, Forbes a ridicat valoarea totală a SpaceX la circa 800 de miliarde de dolari, dublu față de estimarea precedentă, care era de aproximativ 400 de miliarde. Cum Elon Musk deține în jur de 40% din companie, recalcularea participației sale a dus averea netă la aproximativ 677 de miliarde de dolari.

Spre deosebire de Tesla, care este listată la bursă, SpaceX rămâne o companie privată. Asta înseamnă că evaluarea sa nu se bazează pe cotații zilnice, ci pe runde de finanțare și pe tranzacții punctuale între acționari. Prin natura lor, aceste estimări pot varia considerabil față de o eventuală valoare de piață publică.

De la startupuri la un record global

Parcursul lui Elon Musk până la acest prag de 600 de miliarde de dolari este bine cunoscut. După absolvirea Universității din Pennsylvania și renunțarea la studiile de la Stanford, a vândut în 1999 o companie de software către Compaq, pentru peste 300 de milioane de dolari.

A urmat fuziunea uneia dintre afacerile sale cu PayPal, iar după ieșirea din companie, antreprenorul născut în Africa de Sud a fondat SpaceX, în 2002. Doi ani mai târziu, s-a alăturat Tesla, companie care avea să devină un pilon central al averii sale.

Elon Musk și un nou reper pentru avere

Cu această reevaluare, Forbes confirmă nu doar un record personal, ci și o schimbare de scară în modul în care sunt privite marile averi globale. Pragul de 600 de miliarde de dolari, considerat mult timp imposibil de atins, a fost depășit, iar Elon Musk rămâne, detașat, figura centrală a acestui nou capitol din istoria finanțelor globale.

CITEȘTE ȘI: Mama lui Elon Musk, cucerită de un loc din România
 

elon musk
miliarde
