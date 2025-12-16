Nicușor Dan, despre votul PSD pentru moțiunea AUR: Mi-ar plăcea să aud mai puțin zgomot de fond

În cadrul conferinței de presă, președintele a fost întrebat cum va mai funcționa coaliția după ce PSD a votat moțiunea împotriva ministrului Mediului, dar și fără o demisie a ministrului.

Președintele a explicat că votul dat de PSD pentru moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului nu afectează funcționarea coaliției de guvernare. Potrivit acestuia, coaliția funcționează în continuare și transmite stabilitate partenerilor externi.

Jurnalist: PSD a votat moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Mediului și a fost acuzat că a încălcat protocolul de guvernare. Este acesta un semnal că lucrurile în coaliție nu mai funcționează cum trebuie? Cum va merge în continuare coaliția fără o demisie din partea ministrului Mediului?

„Ooooo... Nu văd legătura.

În primul rând, pentru că suntem la un summit internațional. E foarte greu să explic unui străin cu care vorbesc că avem patru partide care formează o coaliție, că toate se atacă între ele și niciunul nu spune un cuvințel de opoziție. Pentru mine, e foarte greu de înțeles.

Dincolo de asta, nu sunt specialist în protocolul coaliției... Nu cred că e util ca un partid să voteze o moțiune împotriva unui membru din aceeași coaliție din care face parte”, a spus Nicușor Dan.

„Mi-ar plăcea să aud mai puțin zgomot de fond”

„Nu cred că e ok, însă de mai multe ori am spus că trebuie să separăm declarații de acțiune politică concretă și, pentru moment, această coaliție funcționează și e bine că funcționează, pentru că dă un semnal pentru parteneri, pe zona de securitate și pe zona de economie, că au cu cine să discute în România și că România își asumă lucrurile pe care a stabilit că le va face la un moment dat.

Asta este situația pe care nu pot decât să o salut, dar evident că, în calitate de cetățean, mi-ar plăcea să aud mai puțin zgomot de fond, dar, una peste alta, mergem înainte”, a spus Nicușor Dan.

