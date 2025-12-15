O tânără a fost la un pas de moarte după ce a ținut o dietă drastică

O tânără de 25 de ani a fost la un pas de moarte după ce a urmat timp de șase luni o dietă extremă, bazată aproape exclusiv pe piept de pui fiert și broccoli.
Tânăra este un influencer cunoscut din China și își documenta constant regimul alimentar pe rețelele sociale. Aceasta a ajuns de urgență la spital cu dureri abdominale severe și a fost diagnosticată cu pancreatită acută severă, potrivit publicației Oriental Daily.
Influencerița și-a propus să obțină o siluetă extrem de suplă și a ales o dietă rigidă, din care a eliminat aproape complet grăsimile și carbohidrații. Meniul zilnic a constat, timp de jumătate de an, în piept de pui fiert și broccoli, iar doar ocazional consuma o cantitate foarte mică de cartof.
Întregul proces a fost prezentat online, unde tânăra le arăta urmăritorilor ce mănâncă și cum îi scade greutatea de la o săptămână la alta. În loc de avertismente, reacțiile au fost în mare parte pozitive: mulți dintre followeri au lăudat-o pentru „voința de fier”, unii numind-o chiar „zeița autodisciplinei”.
Pe parcursul dietei, influencerița a început să resimtă efecte secundare evidente: oboseală constantă, slăbiciune accentuată și un ten tern. Cu toate acestea, ea a continuat regimul drastic, considerând simptomele drept un „preț normal” pentru slăbit.
Situația s-a agravat brusc atunci când a acuzat crampe abdominale intense, care au necesitat transportul de urgență la Spitalul Popular din Xi’an. Medicii au stabilit diagnosticul de pancreatită acută severă, o afecțiune potențial fatală.
Un medic citat de presa locală a declarat că nivelul amilazei serice, o enzimă importantă pentru digestie, era de aproximativ zece ori mai mare decât valoarea normală, ceea ce reprezenta un risc major pentru viața pacientei.
Specialistul a explicat că simptomele au fost, cel mai probabil, consecința dietei extrem de restrictive, urmate pe o perioadă îndelungată.
„Dietele foarte sărace în grăsimi sau excesiv de hipocalorice pot părea sănătoase, dar ele pot perturba secreția normală de enzime digestive și pot declanșa complicații grave”, a avertizat medicul.
Cazul a reaprins dezbaterea privind dietele promovate pe rețelele sociale și presiunea exercitată asupra tinerilor de a atinge standarde corporale nerealiste. Medicii subliniază că slăbirea sănătoasă presupune reducerea moderată a caloriilor, fără excluderea unor grupe alimentare esențiale.
„Scăderea în greutate ar trebui să se bazeze pe o alimentație echilibrată, care să includă proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase, nu pe regimuri extreme”, a mai precizat specialistul.
Influencerița se află acum sub supraveghere medicală, iar medicii spun că recuperarea va necesita timp și schimbări majore ale stilului de viață.
