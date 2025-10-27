€ 5.0848
Data actualizării: 20:54 27 Oct 2025 | Data publicării: 20:48 27 Oct 2025

„Regimul cu 30 de grame” face furori în Anglia. Mihaela Bilic: O metodă ușoară pentru a scăpa de kilograme
Autor: Doinița Manic

„Regimul cu 30 de grame” face furori în Anglia. Mihaela Bilic: O metodă ușoară pentru a scăpa de kilograme Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepic.diller
 

Nutriționistul Mihaela Bilic a explicat ce presupune "regimul cu 30 grame", o nouă metodă de slăbit care este la mare modă în Anglia.

Nutriționista Mihaela Bilic a vorbit pe pagina sa de Facebook despre cea mai nouă modă în materie de slăbit din Anglia – „regimul de 30 de grame”. Creat de o nutriționistă britanică specializată în menopauză, regimul nu impune interdicții alimentare și nu necesită combinații complicate, ci respectarea a trei reguli ușor de ținut minte: 30 de tipuri de vegetale pe săptămână, 30 de grame de fibre pe zi și 30 de grame de proteine la fiecare masă. 

"Regimul cu 30 grame. Dacă ați crezut că s-a inventat totul în materie de slăbit ei bine, v-ați înșelat! În Anglia este la mare modă “Planul de 30g”, o metodă simplu de reținut și ușor de pus în practică pentru a scăpa de câteva kilograme în plus.

Imaginat de o nutriționistă specialistă în menopauză, dieta nu conține alimente interzise și combinații complicate, ci câteva reguli simple legate de cifra 30: 30 legume diferite în fiecare săptămână, 30 g fibre în fiecare zi și 30 g proteine la fiecare masă. Obiectivele sunt realiste, compatibile cu viața socială și familială, ușor de adaptat pentru toate gusturile.


Regula nr 1: 30 vegetale diferite săptămânal!

Chiar dacă vi se pare mult, veți reuși! Nu este vorba doar de legume și fructe, ci de vegetale în general, adică cereale, leguminoase boabe, nuci și oleaginoase, plante aromate și condimente.

Se pune accentul pe diversitate ca să beneficiem de toate vitaminele, mineralele și fitonutrienții prezenți în plante. Culoarea din vegetale este dată de pigmenți antioxidanți cu efecte benefice pentru sănătate: anthocyanine în fructele roșii, betacaroten în morcovi, licopen roși.

Cum facem în practică? Mâncăm cat mai multe legume de culori diferite: morcovi galbeni și violeți, ardei și roșii de 3 culori, fasole neagră, linte portocalie. Folosim ierburi aromatice: scorțișoară, curcuma, paprika, cimbru. Folosim fructe și legume congelate sau în conservă, mai accesibile ca preț și mai bogate în nutrienți față de varianta proaspătă.

O veste bună: ceaiul, cafeaua, ciocolata neagră și bobul de cacao, uleiul de măsline, migdalele și pâinea sunt toate vegetale!

Regula nr. 2: 30 g fibre pe zi!


Fibrele sunt aliații slăbitului pentru că aduc volum mâncării și accentuează senzația de sațietate. Fibrele trebuie mestecate și cu cât mestecăm mai mult, cu atât ne săturăm mai repede. Chiar dacă nu au valoare nutritivă, fibrele hrănesc microbiota intestinală, au efect prebiotic.

În practică alegeți varianta integrală pentru orez, cereale, paste sau pâine. Mâncați fructele și legumele cu tot cu coajă și includeți în meniu de 2-3 ori pe săptămână leguminoase boabe. Lăsați făinoasele să se răcească, amidonul rezistent din cartofi, paste și orez are fibre solubile care reglează apetitul.

Regula nr. 3: 30 g proteine la fiecare masă, adică 90g/ zi


Proteinele dau sațietate, cresc masa musculară, au calorii negative, nu se pot transforma în grăsime de depozit și ajută la slăbit.

În practică produsele bogate în proteine sunt carne, pește, ouă, dar și brânza proaspătă, nucile sau avocado. Multe proteine găsim în leguminoase precum soia, fasole, mazăre, linte și quinoa, care se asociază cu cereale ca să completăm toți aminoacizii esențiali.

Există și o ultimă recomandare: încercat să mâncați mai puțin! Nu numărăm caloriile, dar micșorăm porțile, reducem zahărul și renunțăm la ronțăielile dintre mese. Funcționează garantat!", a scris nutriționistul Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

