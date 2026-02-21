Cătălina Poiană, preşedinta Colegiului Medicilor din România, arată condiții esențiale pentru un sistem de sănătate funcțional

Prof. dr. Cătălina Poiană, președintele CMR, a explicat cum „un sistem de sănătate funcțional se bazează pe reguli clare, asumate și aplicate unitare”.

Respectarea programului de lucru, element fundamental

„Colegiul Medicilor din România își reafirmă poziția instituțională în privința respectării programului de lucru în toate unitățile sanitare, ca element fundamental al responsabilității profesionale și al încrederii publice în corpul medical.

„Respectarea programului de lucru nu este doar o obligație contractuală, ci și o datorie morală față de pacienți și față de colegii noștri. Un sistem de sănătate funcțional se bazează pe reguli clare, asumate și aplicate unitar”, a declarat prof. dr. Cătălina Poiană, președintele CMR.

Colegiul Medicilor din România susține în mod egal medicii care își desfășoară activitatea în sistemul public și pe cei care activează în mediul privat. Exercitarea profesiei în ambele zone este legitimă și contribuie la diversitatea serviciilor medicale din România”, conform unui comunicat.

O delimitare clară și esențială

„Pentru buna funcționare a sistemului de sănătate, este esențială o delimitare clară și transparentă a timpului aferent activităților desfășurate de medic în sectorul public și în cel privat.

Sănătatea pacientului trebuie să fie în centrul tuturor deciziilor noastre. Profesionalismul, disciplina profesională și respectarea cadrului legal sunt condiții indispensabile pentru un act medical corect, transparent și pentru protejarea reputației profesiei medicale. Nu vorbim în această comunicare despre un anumit caz, vorbim despre principii.

În acest mandat voi face tot ce ține de mine ca instituția Colegiul Medicilor din România să reprezinte cu adevărat medicii corecți care își fac datoria. Pe de altă parte, subliniem importanța respectării condițiilor de muncă și de către angajator – spital – în raport cu medicii, a mai precizat președintele CMR, prof. dr. Cătălina Poiană.

Colegiul Medicilor din România va continua să susțină măsuri care întăresc responsabilitatea și etica profesională, dar și să reafirme necesitatea existenței unor măsuri care să îmbunătățească condițiile în care medicii profesează”, a transmis Colegiul Medicilor din România.

