Stiri

Poate reveni malaria în România? Rolul țânțarilor și condițiile care pot favoriza reapariția bolii / video
Data publicării: 12:04 23 Ian 2026

EXCLUSIV Poate reveni malaria în România? Rolul țânțarilor și condițiile care pot favoriza reapariția bolii / video
Autor: Elena Aurel

tantar_93329700 Sursa foto: Freepik, @jcomp

Chiar dacă malaria a fost eliminată din România, specialiștii atrag atenția că riscul reapariției nu poate fi complet exclus.

Conf. univ. dr. Ion Ștefan, șeful Clinicii de Boli Infecțioase de la Spitalul Militar Central de Urgență Carol Davila București, a vorbit despre malarie și a explicat că, în România, aceasta a fost eliminată în 1961.

Potrivit medicului, virusul este transmis de femela țânțarului Anopheles, iar cazurile depistate în România nu au fost transmise local, ci au fost cauzate de malarie de import. 

„Malarie era și în România. Acum am scăpat, dar ar putea reveni? Pentru că am văzut că țânțarii tigru au început să acționeze din nou în țara noastră”, a spus Val Vâlcu.

„Noi am eliminat malaria. Malaria nu este transmisă de țânțarul tigru, este transmisă de femela țânțarului Anopheles și e interesant că numai femelele sunt hematofage, masculii de țânțar Anopheles se hrănesc cu sucuri de fructe, cu polen.

La noi, malaria a fost eliminată în 1961, dar declararea României printre țările care au eliminat malaria a mai întârziat până în 1967. Noi avem țânțari Anopheles. Din fericire, nu s-a făcut încă pasajul de plasmodi la țânțarii autohtoni și toate cazurile pe care le-am înregistrat noi în ultimii ani, și am înregistrat în medie cam 10-12 cazuri pe an, au fost cazuri de malarie de import”,  a spus conf. univ. dr. Ion Ștefan.

Avertisment pentru români: Ce trebuie să știe toți cei care călătoresc în America Latină / video

Cum a fost eliminată malaria

Conf. univ. dr. Ion Ștefan a explicat că, în România, eliminarea malariei s-a realizat prin tratamentul tuturor cazurilor și prin utilizarea substanțelor antivectoriale. 

„Cum a fost eliminată? Prin medicație, prin distrugerea tuturor vectorilor?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Prin tratamentul tuturor cazurilor declarate, dar mai ales prin tratamentul antivectorial, prin utilizarea repelenților și a substanțelor împotriva țânțarilor. DDT-ul a fost folosit foarte mult în acea perioadă. Acum sunt și alte substanțe antivectoriale și mai performante, permetrina de exemplu.

A fost o campanie foarte activă a profesorului Ciucă și încununată de succes. Perseverența a fost răsplătită”, a spus conf. univ. dr. Ion Ștefan.

Test pentru studenți privind orientarea în carieră

Riscul de reapariție nu poate fi exclus complet

Conf. univ. dr. Ion Ștefan a explicat că, deși malaria nu mai există în România, riscul de reapariție nu poate fi exclus complet.

„Dacă țânțari avem, cazuri de import sunt, nu ar fi un pericol să revină această amenințare?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Noi avem totuși o climă temperată. În iarna asta teribilă, țânțarii nu pot să subziste, așa că pentru un ciclu complet este nevoie de întrunirea unor condiții bioclimatice care nu prea se mai întrunesc acum. Noi am întrerupt acest lanț de transmitere vectorială, dar potențial riscul există și planează și asupra României.

Am văzut că au fost câteva cazuri autohtone declarate în Grecia în ultimii ani. Acolo e puțin mai cald și sunt condiții propice dezvoltării vectorilor”, a spus conf. univ. dr. Ion Ștefan la emisiunea Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Video: 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

malarie
tantari
dr. Ion Ștefan
Comentarii

