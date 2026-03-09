Bursa de pe Wall Street deschide pe roșu, pe măsură ce prețul petrolului crește

Bursa de pe Wall Street a deschis în scădere luni, după ce prețurile țițeiului West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 10% și au alimentat temerile investitorilor că SUA se îndreaptă spre stagflație, potrivit bitlyanews.

La zece minute după deschiderea Bursei de Valori din New York, indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,33%, la 46.870 de puncte, S&P 500 a scăzut cu 1,24%, la 6.656 de puncte, iar indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,18%, la 22.122.

CITEȘTE ȘI - Prima țară care raționalizează benzina și motorina din cauza războiului cu Iranul. Cozi imense la pompe / video viral

Între timp, țițeiul WTI a crescut cu 10%, la 100,20 dolari pe baril, în timp ce traderii se pregăteau pentru consecințele economice ale războiului comercial dintre SUA și Israel cu Iranul.

La ora 9:30 a.m., ora locală (1:30 p.m. GMT), contractele futures pe țiței WTI cu livrare în aprilie au crescut cu 9,55 dolari față de închiderea de vineri.

Țările din Orientul Mijlociu și-au redus producția pe fondul conflictului continuu din regiune, ceea ce a dus la apariția unor rapoarte conform cărora națiunile G7, inclusiv Statele Unite, plănuiau să discute o eliberare coordonată de țiței din rezervele lor strategice.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Prețurile la benzină și motorină au explodat. Ce s-a întâmplat, de fapt. Nu e vorba de război

Potrivit presei specializate, investitorii au interpretat creșterea prețurilor țițeiului ca un semn că SUA ar putea intra în stagflație.

„Dacă piețele cred că prețurile petrolului vor rămâne la 100 de dolari pe baril sau mai mult timp de săptămâni sau chiar luni, acest lucru va afecta acțiunile”, a remarcat astăzi analistul Tom Essaye în raportul său Sevens, potrivit EFE.