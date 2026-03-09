€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Stiri Bursa de pe Wall Street deschide pe roșu, pe măsură ce prețul petrolului crește
Data publicării: 19:13 09 Mar 2026

Bursa de pe Wall Street deschide pe roșu, pe măsură ce prețul petrolului crește
Autor: Ioan-Radu Gava

wall street Foto: Unsplash

Pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu se intensifică, Wall Street deschide brusc în scădere, iar prețul țițeiului crește la peste 100 de dolari pe baril.

Bursa de pe Wall Street a deschis în scădere luni, după ce prețurile țițeiului West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 10% și au alimentat temerile investitorilor că SUA se îndreaptă spre stagflație, potrivit bitlyanews.

La zece minute după deschiderea Bursei de Valori din New York, indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,33%, la 46.870 de puncte, S&P 500 a scăzut cu 1,24%, la 6.656 de puncte, iar indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,18%, la 22.122.

CITEȘTE ȘI                -              Prima țară care raționalizează benzina și motorina din cauza războiului cu Iranul. Cozi imense la pompe / video viral

Între timp, țițeiul WTI a crescut cu 10%, la 100,20 dolari pe baril, în timp ce traderii se pregăteau pentru consecințele economice ale războiului comercial dintre SUA și Israel cu Iranul.

La ora 9:30 a.m., ora locală (1:30 p.m. GMT), contractele futures pe țiței WTI cu livrare în aprilie au crescut cu 9,55 dolari față de închiderea de vineri.

Țările din Orientul Mijlociu și-au redus producția pe fondul conflictului continuu din regiune, ceea ce a dus la apariția unor rapoarte conform cărora națiunile G7, inclusiv Statele Unite, plănuiau să discute o eliberare coordonată de țiței din rezervele lor strategice.

CITEȘTE ȘI                -                EXCLUSIV Prețurile la benzină și motorină au explodat. Ce s-a întâmplat, de fapt. Nu e vorba de război

Potrivit presei specializate, investitorii au interpretat creșterea prețurilor țițeiului ca un semn că SUA ar putea intra în stagflație.

„Dacă piețele cred că prețurile petrolului vor rămâne la 100 de dolari pe baril sau mai mult timp de săptămâni sau chiar luni, acest lucru va afecta acțiunile”, a remarcat astăzi analistul Tom Essaye în raportul său Sevens, potrivit EFE.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bursa de pe wall street
petrol
pret petrol
razboi
iran
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Erdogan avertizează Iranul după interceptarea unei rachete în spațiul aerian al Turciei
Publicat acum 28 minute
Victimele fraudei cu lingourile aur din Italia, câștigătoare: banii vor ajunge la ele nu la stat
Publicat acum 28 minute
Doar 20 de secunde pentru reacție: Scenariul unui atac devastator în strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 33 minute
Un meteorit a lovit acoperișul unei case din Germania. Mii de oameni au observat „bila de foc“ pe cer / video viral
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Ungaria plafonează prețurile la combustibili pentru a proteja cetățenii de creșterea petrolului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 3 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Iranul respinge planul lui Macron/Trump critică noul lider suprem
Publicat acum 9 ore si 18 minute
Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Publicat acum 11 ore si 23 minute
Ce se întâmplă cu Alina Mădălina, după ce a fost internată la Psihiatrie și fiica i-a fost luată de statul german
Publicat acum 10 ore si 37 minute
Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 7 ore si 43 minute
Val de declarații anulate de instanță, în dosarul lui Călin Georgescu. Parchetul are termen 5 zile în care poate întoarce dosarul
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close