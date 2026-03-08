€ 5.0941
DCNews Stiri Prima țară care raționalizează benzina și motorina din cauza războiului cu Iranul. Cozi imense la pompe / video viral
Data actualizării: 13:45 08 Mar 2026 | Data publicării: 13:40 08 Mar 2026

Prima țară care raționalizează benzina și motorina din cauza războiului cu Iranul. Cozi imense la pompe / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

Prețul motorinei în România crește în continuare: Adepăşit 8,2 lei/litru și ar putea ajunge la 8,5 Benzinărie, pompe cu benzină și motorină. Foto: Pixabay

Bangladesh a început duminică să raţionalizeze distribuţia de combustibil din cauza dificultăţilor de aprovizionare legate de războiul din Orientul Mijlociu, ceea ce a provocat ambuteiaje majore la benzinării.

Această ţară cu 170 de milioane de locuitori importă 95% din necesarul său de petrol şi gaze, a căror distribuţie este perturbată în mod regulat de crizele politice care afectează statele producătoare, potrivit AFP și Agerpres.

În urma atacurilor iniţiale ale SUA şi Israelului asupra Iranului şi a ripostei Teheranului în întreaga regiune a Golfului, compania naţională de petrol, Bangladesh Petroleum Corporation (BPC), a limitat vânzările de combustibil pentru majoritatea vehiculelor.

De exemplu, utilizatorii de vehicule motorizate cu două roţi sunt acum limitaţi la maximum doi litri pe rezervor.

"Consumatorii tind să cumpere mai mult decât de obicei" în perioadele de criză, a explicat BPC într-un comunicat.

CITEȘTE ȘI                 -               EXCLUSIV Prețurile la benzină și motorină au explodat. Ce s-a întâmplat, de fapt. Nu e vorba de război

Cozi la benzinării în capitala Dhaka

Imediat ce restricţiile au intrat în vigoare duminică, s-au format cozi lungi de vehicule în faţa multor benzinării din capitala ţării, Dhaka, au observat jurnaliştii AFP.

"Am aşteptat peste o oră să pun doi litri", a spus un motociclist, Md Al-Amin, în vârstă de 45 de ani. "Rezervorul meu are opt litri şi de obicei îl alimentez o dată pe săptămână", a adăugat el. "Aşa că va trebui să mă întorc poimâine", a mai declarat el.

"Am aşteptat deja la coadă ieri, iar ei au închis benzinăria cu doar o maşină înaintea mea", a spus AKM Ruhul Amin, medic pediatru, de la volanul sedanului său. "Am putut cumpăra doar 10 litri astăzi (...) Guvernul ne-ar putea permite măcar să facem un plin", a adăugat el.

Ahmad Rush, unul dintre managerii distribuitorului Meghna Petroleum Limited, a estimat că numărul clienţilor aproape s-a dublat.

"Am deschis la 7:30 în această dimineaţă şi am reuşit să realimentăm 300 de vehicule în trei ore şi jumătate", a spus el.

Un bărbat în vârstă de 25 de ani a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică în timpul unei altercaţii violente între clienţi şi angajaţi la o benzinărie din districtul sudic Jhenaidaha, care a fost ulterior vandalizată, potrivit şefului poliţiei locale, Mahfuz Afzal.

BPC a dat asigurări că livrările de combustibil sunt aşteptate în curând în ţară.

Din cauza tensiunilor actuale, cinci dintre cele şase fabrici de îngrăşăminte din ţară au fost închise până pe 18 martie, a declarat pentru AFP Ahsan Quddus Kuntal, un oficial al Chemical Industries Corporation din Bangladesh.

bangladesh
iran
razboi
carburanti
benzina
motorina
