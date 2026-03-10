Medicii-artiști expun la Cercul Militar: "Vine, vine primăvara", vernisaj pe 10 martie

Expoziția reunește creațiile artiștilor care, pe lângă carieră profesională dedicată pacienților și îngrijirii vieții, și-au hrănit și pasiunea pentru pictură. Sunt expuse lucrări în tehnici diferite, având că tema centrală primăvară. Vernisaj: 10 martie 2026 ora 17,30.

Expoziția rămâne deschisă vizitatorilor până pe 22 martie, program zilnic 11-19.

Originile Cenaclului de Artă al Medicilor "Ion Țuculescu" (1955)

Anul 1955 este data de naştere a primei grupări artistice a medicilor fondată pe baze asociative, într-o perioadă a istoriei nu prea favorabilă asocierilor în grupuri şi, la urma urmei, nici artei libere, independentă de constrângerile ideologice cum se va dovedi Cenaclul de Arte Plastice al Medicilor, cum au numit acest cerc de creaţie artistică grupul de fondatori entuziaşti şi împătimiţi ai artelor plastice: doctorii Vasile Baboie, Corneliu Petrescu, C. C. Parhon (fiul prof. C. I. Parhon), Virgil Chivu, George Dumitrescu, C. I. Rădulescu, Iacob Anecov, asistenţii medicali Viorica Mândru, Geo Aldea, Violeta LeccaBalan.

La puţin timp, grupului iniţiatorilor li s-au adăugat medici, dar şi farmacişti, psihologi, biologi, asistenţi medicali, majoritatea fiind constituită evident din medici; printre aceştia – Emil Săvuleanu, Sever Miu, Mihai Ghiea, Ciprian Bonciocat, Ionela Bâlbâie, farmacistele Alice Ovanezian, Cella Rădulescu, asistenţii medicali Dumitru Ioaniţoiu (talentat sculptor), Rodica şi Monica Bruteanu şi mulţi alţii.

Un reper important în istoria cenaclului este anul 1965. În acest an, după o oarecare scădere a activităţii, determinată, pe de o parte de părăsirea cenaclului (pierderi naturale, plecări în exil, urmare a opresiunii politice), pe de altă parte, influenţe ale climatului ideologic al acelui timp, s-a înregistrat o revitalizare a activităţii,s-aadoptatşis-a„aprobat”decătre oficialităţi denumirea actuală Cenaclul de Arte Plastice al Medicilor „Ion Ţuculescu”, cunoscutul medic pictor promovat ca patronul cenaclului.