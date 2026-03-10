€ 5.0955
DCNews Stiri Maşină de poliţie, răsturnată după impactul cu un autoturism pe DN2. Un elev aflat în practică a fost rănit
Data actualizării: 15:49 10 Mar 2026 | Data publicării: 15:22 10 Mar 2026

Maşină de poliţie, răsturnată după impactul cu un autoturism pe DN2. Un elev aflat în practică a fost rănit
Autor: Tiberiu Vasile

Girofar al unei masini de politie aprins noaptea Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

O autospecială de poliție s-a răsturnat pe DN2, în Vrancea, după o coliziune cu un autoturism.

Un elev în vârstă de 22 de ani aflat în practică la Poliţie a fost rănit uşor după ce autospeciala în care se afla s-a răsturnat în afara carosabilului, în urma unui accident rutier produs, pe drumul naţional DN 2 (E85), între un autoturism şi o maşină de poliţie aflată în misiune, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

"În accident au fost implicate un autoturism condus de o femeie de 52 de ani, din comuna Păuneşti, şi o autospecială de poliţie în care se aflau doi poliţişti şi un elev de 22 de ani, aflat în practică. În urma evenimentului rutier, elevul a fost rănit uşor, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea, Andreea Bornac.

La momentul accidentului, autospeciala de poliţie s-ar fi aflat în misiune

Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc în zona comunei Rugineşti, din apropiere de Adjud. Ambele autovehicule se deplasau spre Focşani, iar la un moment dat autoturismul condus de femeia din Păuneşti a virat la stânga, moment în care a intrat în coliziune cu autospeciala de poliţie, care s-a răsturnat în afara carosabilului.

La momentul accidentului, autospeciala de poliţie s-ar fi aflat în misiune, având semnalele sonore şi acustice în funcţiune.

Ambii şoferi au fost testaţi alcoolscop, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare din culpă, conform Agerpres. 

vrancea
politie
elev
accident
