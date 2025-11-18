€ 5.0859
Contează pe ce mașină faci școala de șoferi dacă ai altă mașină acasă? Răspunsul lui Titi Aur
Data publicării: 19:23 18 Noi 2025

EXCLUSIV Contează pe ce mașină faci școala de șoferi dacă ai altă mașină acasă? Răspunsul lui Titi Aur
Autor: Ioan-Radu Gava

doi oameni într-o mașină îl învață să conducă Foto: Unsplash
 

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a spus de ce este importantă mașina pe care faci școala de șoferi.

În cadrul ediției din această săptămână a emisiunii DC Conducem, jurnalistul Florin Răvdan l-a întrebat pe Titi Aur dacă este important pe ce mașină facem școala de șoferi ținând cont de mașina pe care o avem acasă și pe care urmează să o conducem.

„Am o curiozitate personală, contează pe ce fel de mașină faci școala de șoferi, având în vedere ce mașină urmează să conduci după ce vei lua permisul de conducere?“, a întrebat jurnalistul Florin Răvdan.

„Răspunsul îl găsim în Elveția. Ăia spun că dacă vrei să ajungi la școala de șoferi, trebuie să treci prin niște examene de sănătate și psihologice foarte amănunțite.

De asemenea, școala de șoferi o faci prin tot felul de locuri, atât noaptea, cât și ziua. Trebuie să mergi și în localități mari, și mici, și în centrul orașului, și pe autostradă, obligatoriu. Examenul, la fel, îl dai în toate aceste locuri.

Doar că ei spun că nu e suficient, pentru că în școala de șoferi s-ar putea să prinzi sau să nu prinzi zăpadă, ceață, ploaie, gheață etc“, a spus Titi Aur.

Titi Aur: Indiferent pe ce mașină faci școala de șoferi, trebuie să te adaptezi și cu mașina ta

Specialistul în conducere defensivă a explicat faptul că elvețienii îi obligă pe șoferi ca, în primii doi ani după dobândirea permisului, să mai treacă prin niște teste, inclusiv cu autoturismele personale.

„După școala de șoferi, în primii doi ani ești obligat să faci două cursuri. Unul e un pic mai ușor, dar celălalt e mai complicat din punct de vedere al manevrelor și trebuie să-l faci cu mașina ta. Trebuie cu mașina ta pentru a face respectivele manevre de frânare, de evitare, de control al mașinii la limită etc, pentru că e important să te acomodezi și cu mașina ta.

Dacă tatăl unui tânăr îi cumpără acestuia un Rolls Royce, iar școala de șoferi o face pe un Matiz, când se dă jos din Matiz, Rolls Royce pare camion. Mai ales în România unde nu se face poligon, care are rolul ca tu să te acomodezi și cu gabaritul mașinii și să înțelegi cum o parchezi, cum mergi cu fața, cu spatele, cum faci garare etc. 

Așa cred că ar trebui făcut sistemul de pregătire, în așa fel încât, indiferent pe ce mașină faci școala de șoferi, să te adaptezi și cu mașina ta, la un moment dat“, a mai spus Titi Aur.

