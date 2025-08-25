Data publicării:

Pompierii ISU Constanța, alertați prin sistemul eCall. Accident cu 5 mașini pe autostrada A2, spre București

Autor: Andrei Itu | Categorie: Stiri
Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Pompierii din cadrul ISU Constanța au fost alertați, luni, printr-un apel tip eCall, pe autostrada A2, km 186, spre București.

A avut loc un accident rutier cu 5 mașini implicate și 8 persoane, respectiv 7 adulți si 1 copil . Acestea refuza transportul la spital, au mai transmis reprezentanții ISU Constanța.

"Sfătuim conducătorii auto să ruleze cu prudenţă sporită, să păstreze distanţa regulamentară!"


De asemenea, ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a menționat că "pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 182, pe sensul de mers spre București, la ieșire din localitatea Medgidia, județul Constanța, a avut loc un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, în care au fost implicate cinci autoturisme.

Pentru a preveni accidentele rutiere, sfătuim conducătorii auto să ruleze cu prudenţă sporită, să păstreze distanţa regulamentară între vehicule şi să se asigure temeinic la schimbarea direcţiei de deplasare".

Ce este eCall

eCall este un sistem instalat în mașini în toate țările UE care face automat un apel gratuit către numărul de urgență 112, în situația în care vehiculul este implicat într-un accident rutier grav. Sistemul eCall poate fi accesat și manual, prin apăsarea unui buton.

Pompierii ISU Constanța, alertați prin sistemul eCall. Accident cu 5 mașini pe autostrada A2, spre București
25 aug 2025, 12:07
25 aug 2025, 12:07
