Conform acestuia, maşinile s-au schimbat drastic în ultimii zeci de ani, astfel că, în caz de accident, şoferul este mai protejat, dar numai dacă ştie ce opţiuni de siguranţă are maşina. Spre exemplu, în urmă cu 40 de ani, un impact la viteză legală (n.r. 50km/h) putea duce la deces. Astăzi, însă, nu mai este cazul.

"Instructorii de şcoală de şoferi nu îi învaţă pe elevi poziţia corectă la volan. Foarte mulţi nu fac asta. Pe timpuri nu era airbag, nu avea cine să te lovească. Te loveai cu pieptul de volan. Nu exista diferenţa între poziţia corectă şi incorectă la volan. Dacă te opreai în punct fix la 50 km/h, mureai oricum, că dădeai într-un volan tare, făcut din ebonită şi nişte fiare, şi îţi spărgea pieptul. Acum nu mai are nimeni pieptul spart. Pentru că volanul e gândit să te protejeze chiar dacă te loveşti de el, dar oricum nu te mai loveşti de el, că vine airbag-ul, care îţi opreşte capul şi corpul, dacă ai şi centura. În schimb, îţi poate rupe gâtul. Şi aici se face diferenţa la maşina modernă", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

"Şi aici acuz autorităţile"

Titi Aur spune că autorităţile au o parte din vină, pentru că nu transmit informaţii corecte şi complete pentru şoferi.

"Însă acuz şi aici autorităţile. Cum e posibil ca statul român să permită circulaţia unor maşini moderne în România, ceea ce e corect să permită, dar fără să transmită informaţia în spaţiul public? "Vezi că maşina modernă are airbag, vezi că centura are cartuş pirotehnic, vezi că dacă te răstorni, centura nu se deschide uşor şi mori înecat în Dâmboviţa în apă mică". Eu aşa văd implicarea statului.

Pe de o parte, prin RAR autorizăm maşina modernă, dar găsim metode să transmitem, prin şcoala de şoferi dar şi printre şoferii care circulă deja", a declarat Titi Aur.