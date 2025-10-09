Mașinile hibride au dat lovitura în UE. Avans considerabil față de 2024. Marea surpriză vine din China: a depășit Tesla

Surpriză pe piața auto în septembrie. Cel mai mare producător chinez de vehicule electrice (EV), BYD, a vândut de trei ori mai multe mașini noi în UE comparativ cu august 2024. A depășit Tesla a doua lună la rând, consecutiv, arată datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). De altfel, piața în ansamblu s-a majorat, fiind stimulată de expansiunea vânzărilor de mașini hibride plug-in (PHEV) și vehicule pe baterii (BEV). Secretul producătorilor auto, într-un context internațional complicat, pare a fi lansarea de modele mai accesibile și mai profitabile de mașini hibride plug-in. De altfel, și China a folosit aceeași mutare pentru a minimaliza impactul tarifelor vamale impuse de UE: a folosit noile tehnologii.

BYD, raport de livrări de peste 200%

Astfel, în august, înmatriculările grupurilor Renault și Volkswagen au urcat cu 8,1% și, respectiv, cu 6,3%. În schimb, vânzările Tesla în UE au scăzut cu 36,6%, iar cota de piață a companiei americane s-a redus la 1,2%, pe când livrările BYD au urcat cu 201,3%, iar cota de piață a companiei chineze a ajuns la 1,3%, arată Reuters, conform Agerpres.



În plus, vânzările totale de mașini în UE au crescut luna trecută cu peste 5%, în timp ce înmatriculările de mașini hibride plug-in, hibride electrice (includ tehnologia de tip mild hybrid și full hybrid) și vehicule pe baterii au reprezentat în mod colectiv 62,2% din înmatriculările blocului comunitar, de la 52,8% în august 2024.