Mașinile hibride au dat lovitura în UE. Avans considerabil față de 2024. Marea surpriză vine din China: a depășit Tesla

O mașină din China este la mare căutare în UE, reușind să treacă peste toate barierele vamale. Avansul înregistrat este uimitor, depășind, semnificativ, Tesla.
Surpriză pe piața auto în septembrie. Cel mai mare producător chinez de vehicule electrice (EV), BYD, a vândut de trei ori mai multe mașini noi în UE comparativ cu august 2024. A depășit Tesla a doua lună la rând, consecutiv, arată datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). De altfel, piața în ansamblu s-a majorat, fiind stimulată de expansiunea vânzărilor de mașini hibride plug-in (PHEV) și vehicule pe baterii (BEV). Secretul producătorilor auto, într-un context internațional complicat, pare a fi lansarea de modele mai accesibile și mai profitabile de mașini hibride plug-in. De altfel, și China a folosit aceeași mutare pentru a minimaliza impactul tarifelor vamale impuse de UE: a folosit noile tehnologii.
Astfel, în august, înmatriculările grupurilor Renault și Volkswagen au urcat cu 8,1% și, respectiv, cu 6,3%. În schimb, vânzările Tesla în UE au scăzut cu 36,6%, iar cota de piață a companiei americane s-a redus la 1,2%, pe când livrările BYD au urcat cu 201,3%, iar cota de piață a companiei chineze a ajuns la 1,3%, arată Reuters, conform Agerpres.
În plus, vânzările totale de mașini în UE au crescut luna trecută cu peste 5%, în timp ce înmatriculările de mașini hibride plug-in, hibride electrice (includ tehnologia de tip mild hybrid și full hybrid) și vehicule pe baterii au reprezentat în mod colectiv 62,2% din înmatriculările blocului comunitar, de la 52,8% în august 2024.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu