Mitul CD-ului atârnat la oglinda retrovizoare care te ajută să păcălești radarul, demontat de Titi Aur

În ciuda progreselor tehnologice care fac radarele moderne aproape imposibil de păcălit, traficul din România continuă să semene tot mai mult cu o cursă improvizată. De la vechiul mit al CD-ului atârnat la oglinda retrovizoare, despre care generații întregi au crezut că reflectă undele radar, până la gadgeturile sofisticate cumpărate astăzi de pe Internet, șoferul român pare mai preocupat să fenteze legea decât să circule responsabil. O tendință veche, reambalată în metode noi, dar cu aceeași miză: evitarea consecințelor, nu prevenirea pericolului. În realitate însă, spune expertul în conducere defensivă Titi Aur, toate aceste trucuri sunt simple iluzii. Iar faptul că mulți șoferi încă încearcă să „dribleze” controalele demonstrează un fenomen mai grav - un sistem de pregătire rutieră deficitar, o disciplină șubredă și o conștiință rutieră aproape inexistentă.

Astfel, într-un paradox greu de ignorat, drumurile publice au devenit „mai riscante decât raliurile”, după cum avertizează Titi Aur, care subliniază că pe circuit siguranța a evoluat, în timp ce în trafic haosul persistă. Aceasta e oglinda fidelă a problemelor cronice din școala de șoferi și a mentalității colective de la volan.

Radarul modern NU mai poate să fie păcălit "indiferent la ce tehnologie apelezi tu și indiferent cât de frumos e prezentată pe Internet"

„Este un mit (ideea că un CD atârnat la oglinda retrovizoare te ajută să păcălești radarul n.r.). Nu este adevărat. Mai ales pentru radarul modern. Nu mai poate să fie păcălit, indiferent la ce tehnologie apelezi tu și indiferent cât de frumos e prezentată pe Internet. Nu aș putea spune dacă pentru radarul model vechi, radarul care te filma, de el vorbesc, ar fi putut funcționa astfel de tehnologii. Nu vorbesc de cele de pe timpuri cu cabluri când treceai peste două furtune puse la un metru distanță, sau cele din perioada comunistă. Radarul care te vede, te percepe, care are o optică, mai ales la modelele noi, nu mai există metode de păcălire.

Că vorbim de CD, de oglindă, de anumite dispozitive mai tehnice, nu poți să o faci. Au avansat sistemele foarte mult. Nu ai cum să fugi de acest lucru. Nici măcar anti-radarul nu te mai salvează. Acum radarul te măsoară de la distanță foarte mare și foarte precis. Ultimele radare de pe mașinile de poliție, mașinile noi, sau chiar acele radare fixe și mobile, pe trepied, nu mai pot fi păcălite. Poate doar un hacker foarte specializată ar putea să scoată o soluție, să-i spunem așa, dar aplicată cel mai probabil individual. Nu mai poate oricine să se ferească. Trebuie să uităm de CD-ul la oglindă și alte artificii de acest gen pentru că nu mai sunt valabile, nici măcar aparaturile mai scumpe cumpărate de Internet. Cred că CD-ul nu a fost nici atunci, pe vremurile acelea, o variantă reală de a perturba radarul.

Titi Aur: Adevărul este că la noi în România e mai riscant în trafic decât la raliuri

Adevărul este că la noi în România e mai riscant în trafic decât la raliuri. O spun și nu glumesc. E mai riscant la noi, pentru că este ca o junglă pe stradă decât la curse. Deși, la curse, riscul de a ieși în decor, că nu se cheamă accident, e mai mare, adică lovirea unei bări sau o răsturnare, cel de a te accidenta, de a te lovi tu, e mult mai mic decât pe străzi. Riscul de a fi tu accidentat, cel din mașină sau cei de pe margine, la curse, e mult mai mic acum. În ultimii zeci de ani s-au luat tot felul de măsuri de siguranță foarte bine puse la punct.

Dacă în anii '80 existau și accidentele grave, acum nu mai sunt așa. Pe stradă, din păcate, e chiar mai riscant decât la curse. Nu e un mit. E realitate. Asta ne arată nivelul de pregătire al șoferilor, gradul lor de responsabilitate la volan și cam unde suntem atunci când vorbim de o conștiință rutieră, educație rutieră, conducere defensivă și așa mai departe”, a explicat Titi Aur, expert în conducere defensivă și fost pilot de raliuri.

