Noul impozit auto: Pentru o mașină nouă se plătesc taxe ca pentru una de 10 ani. Criticile experților

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Experții APIA critică dur noul proiect de impozitare auto propus de Guvernul Bolojan, susținând că o mașină nouă ajunge să plătească taxe similare cu cele ale unui vehicul vechi de 10 ani. 

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) și-a exprimat nemulțumirea față de proiectul legislativ privind impozitarea auto, într-o scrisoare adresată premierului Ilie Bolojan. Organizația consideră că propunerea actuală este lipsită de transparență și prezintă riscuri semnificative, ridicând întrebări serioase legate de corectitudinea și efectele măsurii.

Experții APIA atrag atenția că modul de calcul propus pentru impozitul auto nu reușește să descurajeze circulația vehiculelor vechi și poluante și nu reflectă emisiile reale de CO2, criteriu esențial la nivel european.

Principalele nemulțumiri semnalate de APIA

"Criterii incomplete și învechite – impozitul se calculează exclusiv pe baza cilindreei și a încadrării într-o normă Euro, ignorând complet factorul relevant al emisiilor de CO₂.

Diferențe insuficiente între vehicule vechi și noi – grila nu descurajează menținerea sau importul de mașini vechi și poluante, ba chiar le favorizează, întrucât un vehicul Euro 6 nou este impozitat identic cu unul de zece ani.

Impact bugetar limitat – în forma actuală, sistemul nu aduce venituri consistente la bugetul de stat și, prin încurajarea pieței autoturismelor vechi – de cele mai multe ori nefiscalizate – generează pierderi suplimentare din TVA, contribuții sociale și alte taxe conexe.

Ignorarea propunerilor APIA – soluția transmisă de noi, aliniată la bune practici europene și bazată pe principiul „poluatorul plătește”, nu a fost nici măcar luată în considerare pentru o discuție preliminară", se arată în comunicat.

APIA subliniază că diferențele de taxare între vehiculele poluante și cele nepoluante sunt prea mici. De exemplu, între categoria Non Euro/E0–E3 și Euro 6, diferențele per 200 cm³ variază între 10% și 21%, insuficient pentru a stimula reînnoirea parcului auto și a descuraja vehiculele vechi.

"Normele Euro nu sunt echivalente cu nivelurile de emisii de CO2"

Asociația atrage atenția că "normele Euro nu sunt echivalente cu nivelurile de emisii de CO2. Normele Euro au fost introduse începând cu anul 1992 (Euro 1) și au evoluat prin etape succesive – Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 (cu sub-etapele 5a și 5b), Euro 6 (cu sub-etapele 6b, 6c, 6d-TEMP, 6d și 6e) – până la actuala discuție privind Euro 7, planificată pentru 2027. Toate aceste norme stabilesc limite pentru poluanți precum oxizii de azot, particulele, monoxidul de carbon sau hidrocarburile, având ca obiectiv reducerea poluării locale din orașe și impactul direct asupra sănătății".

Potrivit APIA, „ o mașină Euro 6 de un an plătește același impozit ca una de zece ani. Diferențele între un vehicul Euro 6 și unul Euro 4 sunt minore și nu reflectă real diferențele de performanță și impact asupra mediului. Autoturismele mai vechi de zece ani, responsabile pentru majoritatea poluării și consumului ridicat, sunt impozitate prea puțin pentru a descuraja menținerea sau achiziția lor”.

Mesaj către Ilie Bolojan

Asociaţia i-a transmis lui Ilie Bolojan că "actuala propunere este greșită și incompletă. Ea nu reflectă realitatea tehnologică, nu este corelată cu obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 și nu încurajează tranziția către un transport mai curat și mai eficient". Totodată, ei doresc o nouă verificare a formulei şi integrarea "într-un viitor mecanism de impozitare criterii relevante, precum emisiile de CO2, vechimea vehiculului și nivelul real de poluare, alături de cilindree și norma Euro".

Noua formulă de calcul propusă pentru impozitul auto

Noua formulă propusă pentru calculul impozitului auto prevede împărțirea capacității cilindrice a mașinii la 200 și înmulțirea rezultatului cu suma din grilă, astfel:

Autoturisme 1.601–2.000 cm³:

Non Euro, E0–E3: 29,7 lei

E4: 28,5 lei

E5: 26,7 lei

E6: 25,1 lei

Hibride: 24,6 lei

Autoturisme 2.001–2.600 cm³:

Non Euro, E0–E3: 92,2 lei

E4: 88,6 lei

E5: 82,8 lei

E6: 77,8 lei

Hibride: 76,3 lei

Experții APIA subliniază că actuala formulă nu oferă stimulente reale pentru reducerea circulației mașinilor vechi și poluante.

CITEȘTE ȘI: Marea inechitate socială din România: Averea, mai puțin impozitată decât munca / video

Noul impozit auto: Pentru o mașină nouă se plătesc taxe ca pentru una de 10 ani. Criticile experților
05 sep 2025, 18:29
