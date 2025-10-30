€ 5.0856
Data actualizării: 16:58 30 Oct 2025 | Data publicării: 16:50 30 Oct 2025

Bulgaria închide complet circulația pe Podul Prieteniei, pe ambele sensuri. Calendar lucrări
Autor: Roxana Neagu

giurgiu-ruse-podul-prieteniei_87187000 FOTO: Agerpres/ Circulație închisă pe Giurgiu - Ruse
 

Partea bulgară a anunțat închiderea completă a Podului Prieteniei, în anumite zile.

Bulgaria continuă reparațiile la Podul Prieteniei, astfel că a anunțat că închide complet podul în 4 noiembrie, ca în 5 noiembrie doar mașinile mici să aibă permis accesul, conform unui comunicat CNAIR. 

”Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulația rutieră pe podul Giurgiu - Ruse va fi restricționată astfel:

  • Marți, 04.11.2025, în intervalul orar 09:00 – 21:00, circulația rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule. 
  • În intervalul 04.11.2025, ora 21:00 – 05.11.2025, ora 09:00, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu MTMA (masă totală maximă autorizată) mai mică de 3,5 tone, precum și celor care efectuează transport de pasageri.

Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360 și pot accesa pe prima pagina în caseta din stânga: www.cnadnr.ro - DISPECERAT - Situatia Drumurilor Naţionale, dar și pagina de FB https://www.facebook.com/cnadnr/” anunță CNAIR. 

