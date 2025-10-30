Bulgaria închide complet circulația pe Podul Prieteniei, pe ambele sensuri. Calendar lucrări

Partea bulgară a anunțat închiderea completă a Podului Prieteniei, în anumite zile.
Bulgaria continuă reparațiile la Podul Prieteniei, astfel că a anunțat că închide complet podul în 4 noiembrie, ca în 5 noiembrie doar mașinile mici să aibă permis accesul, conform unui comunicat CNAIR.
”Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulația rutieră pe podul Giurgiu - Ruse va fi restricționată astfel:
Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360 și pot accesa pe prima pagina în caseta din stânga: www.cnadnr.ro - DISPECERAT - Situatia Drumurilor Naţionale, dar și pagina de FB https://www.facebook.com/cnadnr/” anunță CNAIR.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News