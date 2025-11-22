€ 5.0891
DCNews Stiri Accident grav în Cluj. 3 persoane au fost spulberate pe trecerea de pietoni
Data publicării: 23:03 22 Noi 2025

Accident grav în Cluj. 3 persoane au fost spulberate pe trecerea de pietoni
Autor: Ioan-Radu Gava

accident-soferi-morti_50576000 Accident în București. Sursa foto: Agerpres
 

Un accident de circulație grav a avut loc, sâmbătă, pe DN1, în județul Cluj.

 Trei persoane au fost acroşate de un autoturism, sâmbătă, pe DN 1 Huedin - Negreni, în localitatea Poieni din judeţul Cluj, au informat reprezentanţii Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Potrivit sursei citate, traficul în zonă este oprit temporar şi se estimează reluarea circulaţiei după ora 19:30.

"Trei persoane au fost acroşate de un autoturism. Victimele sunt asistate medical la faţa locului", au transmis reprezentanţii Infotrafic.

Poliţiştii rutieri efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanţelor producerii accidentului rutier.

