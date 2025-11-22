Accident grav în Cluj. 3 persoane au fost spulberate pe trecerea de pietoni

Trei persoane au fost acroşate de un autoturism, sâmbătă, pe DN 1 Huedin - Negreni, în localitatea Poieni din judeţul Cluj, au informat reprezentanţii Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Potrivit sursei citate, traficul în zonă este oprit temporar şi se estimează reluarea circulaţiei după ora 19:30.

"Trei persoane au fost acroşate de un autoturism. Victimele sunt asistate medical la faţa locului", au transmis reprezentanţii Infotrafic.

Poliţiştii rutieri efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanţelor producerii accidentului rutier.