Data publicării: 16:34 26 Oct 2025

Ce se întâmplă dacă nu schimbi uleiul de motor la timp
Autor: Giorgi Ichim

ulei de motor Ulei de motor - Foto: Freepik @blkstudio
 

Crezi că motorul mașinii tale poate rezista fără un schimb de ulei? Ce se întâmplă în interiorul motorului dacă nu schimbi uleiul de motor la timp.

Schimbarea uleiului de motor este una dintre cele mai simple și mai importante operațiuni de întreținere pentru orice mașină. Totuși, mulți șoferi o amână. Din neglijență, lipsă de timp sau pentru că "motorul încă merge bine".

Problema este că efectele unei astfel de decizii nu apar imediat, ci se acumulează în tăcere, până când reparațiile costă de zeci de ori mai mult decât un banal schimb de ulei.

Rolul uleiului de motor

Uleiul de motor nu este doar un lubrifiant pentru motor. Rolului este mult mai complex:

  • reduce frecarea dintre piesele în mișcare, prevenind uzura
  • menține motorul curat, prin dispersarea impurităților și a depunerilor
  • răcește componentele interne, transportând căldura spre baia de ulei
  • previne coroziunea și oxidarea metalelor

Când uleiul de motor își pierde aceste proprietăți, fie din cauza uzurii, fie pentru că nu a fost schimbat la timp, motorul începe, practic, să se autodistrugă.

Ce spun studiile și testele tehnice

Testele realizate de Society of Automotive Engineers (SAE) și American Petroleum Insitute (API) arată că uleiul de motor își degradează proprietățile după un anumit număr de kilometri sau luni, în funcție de tip (mineral, sintetic sau semi-sintetic).

În general:

  • uleiurile minerale rezistă între 5.000 - 7.000 km
  • uleiurile semi-sintetice între 7.000 - 10.000 km
  • uleiurile sintetice până la 15.000 km, uneori mai mult în condiții ideale.

După acest prag, indicatorii de vâscozitate și capacitatea de neutralizare a acizilor scad brusc, crescând riscul de depuneri și supraîncălzire a motorului.

Un studiu realizat de Pennzoil Laboratories a arătat că, la un motor care nu a avut schimb de ulei timp de 20.000 km, uzura pe arborele cotit și pistoane a crescut cu peste 40%, iar depunerile de nămol și lacuri s-au dublat.

Ce se întâmplă dacă nu schimbi uleiul de motor la timp

  1. Scade vâscozitatea uleiului – devine prea subțire, nu mai lubrifiază eficient.

2. Se formează depuneri – particulele de metal, praful și reziduurile de combustie se adună și blochează canalele de ungere.

3. Motorul se încinge mai repede – uleiul uzat nu mai preia eficient căldura, iar temperatura crește peste limitele normale.

4. Piesele se uzează accelerat – lagăre, segmenți, supape – toate suferă daune ireversibile.

5. Se poate ajunge la griparea motorului – în lipsa lubrifierii, piesele metalice se pot suda între ele din cauza temperaturii.

Un mecanic ar putea rezuma simplu: "Un motor fără ulei bun moare lent, dar sigur".

