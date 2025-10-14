€ 5.0879
|
$ 4.4034
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 22:34 14 Oct 2025

Apare o nouă vinietă în Bulgaria, valabilă și pentru români
Autor: Roxana Neagu

vinieta bulgaria foto bgtoll
 

Din 2026, o schimbare apare pe drumurile publice din Bulgaria.

Este vorba despre vinietă. Dacă astăzi, Bulgaria pune la dispoziție mai multe variante de viniete, de la cea pentru weekend, la vinieta pe o săptămână până la vinieta pe un an, din 2026, va apărea și vinieta pe o zi. Novinite notează că prețul pentru vinieta pe o zi va fi de 4,09 euro pentru mașinile până-n 3,5 tone, din ianuarie 2026. Modificarea face parte dintr-o serie de alte modificări, de natură să alinieze sistemul cu adoptarea monedei euro. 

Taxă compensatorie pentru cine circulă necorespunzător: peste 600 de euro

Vehiculele grele sau supradimensionate care circulă fără permise corespunzătoare sau care depășesc dimensiunile, greutatea sau sarcina pe axă prescrise se vor confrunta cu o taxă compensatorie de 1.200 de leva (aproximativ 613,55 euro).

Această taxă este concepută ca factor de descurajare: depășește costul permiselor necesare, dar rămâne mai mică decât sancțiunile oficiale, descurajând utilizarea neautorizată a drumurilor cu taxă, notează sursa citată. 

În plus, taxele pentru drumurile expres care nu erau menționate anterior în tarif se vor potrivi cu cele ale autostrăzilor. Amendamentele introduc un nou articol care stabilește taxa pentru emiterea autorizațiilor către organismele notificate care evaluează conformitatea furnizorilor care oferă serviciul european de taxare electronică. Această actualizare cuprinzătoare reflectă pregătirile Bulgariei pentru tranziția la zona euro, modernizând în același timp cadrul de reglementare pentru utilizarea drumurilor și respectarea taxelor de drum, mai notează Novinite. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Cel mai periculos fenomen care poate apărea pe șosea. Titi Aur: Dacă reduci viteza, amplifici derapajul
Publicat acum 34 minute
Regele Charles, anunț important despre un eveniment istoric care va avea loc în doar câteva săptămâni
Publicat acum 36 minute
Momentul în care apare montul: Deja structurile au cedat
Publicat acum 38 minute
Misterul ”primului semn de viață” dat de Michael Schumacher după gravul accident din 2013
Publicat acum 50 minute
Instagram adaugă o nouă restricție pentru adolescenți, inspirată din filme
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
Publicat pe 13 Oct 2025
Combinația fatală care a ucis-o pe mama din București. Titi Aur: Când îți cumpără tata BMW, te consideri stăpânul șoselelor
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close