Apare o nouă vinietă în Bulgaria, valabilă și pentru români

Este vorba despre vinietă. Dacă astăzi, Bulgaria pune la dispoziție mai multe variante de viniete, de la cea pentru weekend, la vinieta pe o săptămână până la vinieta pe un an, din 2026, va apărea și vinieta pe o zi. Novinite notează că prețul pentru vinieta pe o zi va fi de 4,09 euro pentru mașinile până-n 3,5 tone, din ianuarie 2026. Modificarea face parte dintr-o serie de alte modificări, de natură să alinieze sistemul cu adoptarea monedei euro.

Taxă compensatorie pentru cine circulă necorespunzător: peste 600 de euro

Vehiculele grele sau supradimensionate care circulă fără permise corespunzătoare sau care depășesc dimensiunile, greutatea sau sarcina pe axă prescrise se vor confrunta cu o taxă compensatorie de 1.200 de leva (aproximativ 613,55 euro).

Această taxă este concepută ca factor de descurajare: depășește costul permiselor necesare, dar rămâne mai mică decât sancțiunile oficiale, descurajând utilizarea neautorizată a drumurilor cu taxă, notează sursa citată.

În plus, taxele pentru drumurile expres care nu erau menționate anterior în tarif se vor potrivi cu cele ale autostrăzilor. Amendamentele introduc un nou articol care stabilește taxa pentru emiterea autorizațiilor către organismele notificate care evaluează conformitatea furnizorilor care oferă serviciul european de taxare electronică. Această actualizare cuprinzătoare reflectă pregătirile Bulgariei pentru tranziția la zona euro, modernizând în același timp cadrul de reglementare pentru utilizarea drumurilor și respectarea taxelor de drum, mai notează Novinite.