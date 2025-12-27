Degivrant pentru parbriz făcut acasă din 2 ingrediente banale. Trucul care dezgheață geamul instant

Un parbriz înghețat este o situația aproape normală în diminețile de iarnă, dar din fericire, există mai multe metode prin care poți îndepărta gheața de pe parbriz.

Pentru cele mai bune rezultate când îndepărtezi gheața de pe geam, e importantsă acționezi imediat, dar să și iei măsuri preventive.

Primul pas este să pornești mașina și să lași motorul la relanti o vreme. Dacă mașina are setare de dezaburire sau dezghețare, pornește această funcție. În mod normal, durează aproximativ 15 minute până când sticla se încălzește suficient pentru a începe topirea.

Nu turna niciodată apă caldă, fierbinte sau chiar rece direct pe un parbriz înghețat. Diferența de temperatură poate provoca un șoc termic și poate crăpa parbrizul. Acest lucru este cu atât mai posibil când parrbizul este complet înghețat.

Soluție cu apă sărată - degivrant făcut în casă

Primul truc este să folosești o sticlă cu pulverizator de plastic pentru a aplica o soluție de apă sărată, ca degivrant făcut în casă.

Pulverizează cu moderație, deoarece folosită în exces soluțiapoate deteriora parrizul.

Sarea pentru drumuri funcționează mai bine decât sarea de masă, așa că o poți folosi în soluție.

Soluție cu alcool și apă

Încearcă să pulverizezi un amestec de alcool sanitar și apă, în proporție de 2 părți alcool la 1 parte apă. Pentru un efect mai bun, poți adăuga și câteva picături de detergent de vase.

Amestecul acesta scade punctul de îngheț al gheții de pe parbriz, ajutând-o să se topească mai repede.

Ce să faci să nu îți mai înghețe parbrizul

În primul rând, acoperă parbrizul. Pune pe parbriz un prosop, o prelată sau un cearșaf îmbibat într-o soluție cu apă sărată la temperatura camerei. Fixează materialul cu ștergătoarele.

După utilizare, păstrează prosopul într-o pungă de plastic, în casă, pentru a rămâne la temperatura camerei până data viitoare când ai nevoie de el.

Apoi, ca un ultim truc, poți folosi puțin alcool sanitar în lichidul de spălare a parbrizului și așa poți preveni formarea gheții pe traseele lamelor ștergătoareloor.

Este o metodă economică, care ajută la reducerea înghețului înainte să se formeze, mai ales în zone cu climat rece.