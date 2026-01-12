€ 5.0896
Două camioane, un microbuz şi un autoturism implicate într-un accident pe DN2
Data publicării: 13:04 12 Ian 2026

Două camioane, un microbuz şi un autoturism implicate într-un accident pe DN2
Autor: Tiberiu Vasile

politie masina Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

Un accident rutier a avut loc luni pe DN2, în Suceava, implicând două camioane, un microbuz de transport marfă și un autoturism.

 

Două camioane, un microbuz transport marfă şi un autoturism au fost implicate, luni, într-un accident rutier produs pe drumul naţional DN 2, pe raza localităţii Dărmăneşti, două persoane fiind rănite, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, în urma coliziunii dintre cele patru autovehicule, au rezultat două victime, dintre care una, pasageră în autoturism, a rămas încarcerată.

Traficul rutier pe DN2 a fost blocat

"Intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, două autospeciale de stingere cu apă şi spumă (una dintre acestea dotată cu modul pentru descarcerare), cu sprijinul a două ambulanţe SAJ. O persoană din autoturism a rămas încarcerată, fiind nevoie de intervenţia echipajelor alocate la eveniment pentru extragerea acesteia. O persoană din microbuzul transport marfă este monitorizată de către o resursă medicală. Ambele victime (bărbaţi) sunt conştiente şi cooperante. Conducătorii autotrenurilor nu solicită îngrijiri medicale", au transmis oficialii ISU Suceava.

După ce au primit îngrijiri medicale la faţa locului, ambele victime au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare.

Traficul rutier pe DN2 a fost blocat pe ambele sensuri de circulaţie, conform Agerpres.

Coliziune între mai multe mașini pe DN1A, la Ţânţăreni. Traficul a fost blocat
 

accident
dn2
camion
suceava
