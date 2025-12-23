Apare un nou drum expres pe harta României. Va fi legat de A0 și de cel mai mare teren de golf din țară / video

Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a fost invitat la interviurile DC News, unde a anunțat realizarea, în anii următori, a unui nou drum expres care va conecta Bucureștiul de Târgoviște. Noua arteră de circulație ar urma să fie legată de noua centură a Capitalei, A0.

„Aveați un proiect de legare a drumului pe patru benzi, București-Târgoviște, cu autostrada A0. Aveți foarte mulți investitori străini care aterizează la Otopeni și ar fi extraordinar ca de la București la Târgoviște, sau unde au investiția, să facă o oră“, a spus Bogdan Chirieac.

„La drumul expres care leagă Bucureștiul, din A0, către reședința județului Dâmbovița, municipiul Târgoviște, suntem în fază de studiu de fezabilitate, iar în 2026 cu siguranță vom finaliza acest proiect.

Este ideea noastră, pe care am lansat-o Ministerului Transporturilor. Au scos la licitație, sunt aproape de finalizarea studiului de fezabilitate și în anul 2026 cu siguranță îl vor finaliza. Este un drum expres care nu va trece prin nicio localitate, ci va trece pe lângă cea mai mare investiție a unui teren de golf din Europa, în comuna Niculești. Chiar pe acolo va trece“, a precizat președintele CJ Dâmbovița.

„Aveți teren de golf? Auzisem eu ceva. Unii s-au mutat acolo, chiar domnul Ponta și-a luat casă ca să fie aproape de terenul de golf“, a punctat Bogdan Chirieac.

„Este un iubitor al acestui sport“, a continuat Corneliu Ștefan.

„Mâine-poimâine vă treziți și cu Iohannis acolo“, a adăugat, ironic, Bogdan Chirieac.

„Dar în afară de București-Târgoviște pe patru benzi, faceți și un drum expres, tot pe patru benzi, altul?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Altul, care nu are nicio legătură cu DN71. Poate mulți au întrebat acum doi ani de ce îl facem și pe cel nou și de ce îl reabilităm și pe cel vechi. DN71 este un proiect pe termen scurt și îl finalizăm în maxim doi ani și jumătate. Drumul expres cel nou este un proiect pe termen mediu și lung“, a mai punctat Corneliu Ștefan.

