€ 5.0881
|
$ 4.3364
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0881
|
$ 4.3364
 
DCNews Stiri Apare un nou drum expres pe harta României. Va fi legat de A0 și de cel mai mare teren de golf din țară / video
Data actualizării: 09:52 23 Dec 2025 | Data publicării: 09:48 23 Dec 2025

EXCLUSIV Apare un nou drum expres pe harta României. Va fi legat de A0 și de cel mai mare teren de golf din țară / video
Autor: Ioan-Radu Gava

autostrada a0 Foto cu caracter ilustrativ - Lotul 3 al Autostrăzii A0. Sursa foto: Agepres
 

Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a anunțat realizarea unui nou drum expres în România, care va fi legat de A0.

Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a fost invitat la interviurile DC News, unde a anunțat realizarea, în anii următori, a unui nou drum expres care va conecta Bucureștiul de Târgoviște. Noua arteră de circulație ar urma să fie legată de noua centură a Capitalei, A0.

„Aveați un proiect de legare a drumului pe patru benzi, București-Târgoviște, cu autostrada A0. Aveți foarte mulți investitori străini care aterizează la Otopeni și ar fi extraordinar ca de la București la Târgoviște, sau unde au investiția, să facă o oră“, a spus Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI               -              EXCLUSIV Autostrada București - Pitești se modernizează la 3 benzi pe sens. Scrioșteanu (MTI) spune când ar putea fi gata lucrările

„La drumul expres care leagă Bucureștiul, din A0, către reședința județului Dâmbovița, municipiul Târgoviște, suntem în fază de studiu de fezabilitate, iar în 2026 cu siguranță vom finaliza acest proiect.

Este ideea noastră, pe care am lansat-o Ministerului Transporturilor. Au scos la licitație, sunt aproape de finalizarea studiului de fezabilitate și în anul 2026 cu siguranță îl vor finaliza. Este un drum expres care nu va trece prin nicio localitate, ci va trece pe lângă cea mai mare investiție a unui teren de golf din Europa, în comuna Niculești. Chiar pe acolo va trece“, a precizat președintele CJ Dâmbovița.

CITEȘTE ȘI                 -                EXCLUSIV Românii vor avea parte în 2026 de două pârtii noi de schi la Padina-Peștera

„Aveți teren de golf? Auzisem eu ceva. Unii s-au mutat acolo, chiar domnul Ponta și-a luat casă ca să fie aproape de terenul de golf“, a punctat Bogdan Chirieac.

„Este un iubitor al acestui sport“, a continuat Corneliu Ștefan.

„Mâine-poimâine vă treziți și cu Iohannis acolo“, a adăugat, ironic, Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI               -               EXCLUSIV Orașul care vrea să-i facă pe bucureșteni să uite de Brașov și valea Prahovei: Tiroliană unică în lume, la 3,5 ore de Capitală

„Dar în afară de București-Târgoviște pe patru benzi, faceți și un drum expres, tot pe patru benzi, altul?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Altul, care nu are nicio legătură cu DN71. Poate mulți au întrebat acum doi ani de ce îl facem și pe cel nou și de ce îl reabilităm și pe cel vechi. DN71 este un proiect pe termen scurt și îl finalizăm în maxim doi ani și jumătate. Drumul expres cel nou este un proiect pe termen mediu și lung“, a mai punctat Corneliu Ștefan.

CITEȘTE ȘI               -             Se deschide un nou tronson de autostradă, de 50 de kilometri, în ajunul Crăciunului

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Corneliu Ștefan
dambovita
drum expres
autostrazi
golf
bogdan chirieac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Care este cel mai neașteptat lucru cerut în spitalele din România în 2025
Publicat acum 37 minute
Zăpadă de Crăciun. Cod galben de ninsori în mai multe județe / Zonele vizate
Publicat acum 41 minute
Cum să pregătești cel mai pufos cozonac. Secretul cofetarului de la „Gemuleț”
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Apare un nou drum expres pe harta României. Va fi legat de A0 și de cel mai mare teren de golf din țară / video
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Inteligența artificială folosită în anunțurile de vânzare pentru animale. OLX detectează postările false
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat acum 21 ore si 0 minute
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 21 Dec 2025
”Pentru numele lui Dumnezeu, acești oameni dau sentințe”. Bogdan Chirieac, uimit de dezvăluirile lui Nicușor Dan: Act de mare curaj
Publicat pe 21 Dec 2025
Sondaj CURS: Două partide ar fi suficiente pentru majoritatea parlamentară, dacă ar avea loc astăzi alegeri
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close