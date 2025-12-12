€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Politica Personalități politice Corneliu Ștefan la Bruxelles: Consolidăm rolul autorităților locale în procesul decizional european
Data actualizării: 08:44 12 Dec 2025 | Data publicării: 08:44 12 Dec 2025

Corneliu Ștefan la Bruxelles: Consolidăm rolul autorităților locale în procesul decizional european
Autor: Crişan Andreescu

Ștefan1
 

Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, s-a aflat, din nou, la Bruxelles unde au avut loc dezbateri importante privind parteneriatele internaționale, statul de drept, politica energetică, adaptarea la schimbările climatice.

"În ultimele două zile am participat, la Bruxelles, la cea de-a 169-a sesiune a Comitetului European al Regiunilor, unde au avut loc dezbateri importante privind parteneriatele internaționale, statul de drept, politica energetică, adaptarea la schimbările climatice și contribuția regiunilor la prioritățile strategice ale Uniunii Europene.

Astfel, consolidăm rolul autorităților locale în procesul decizional european.
De asemenea, am avut o întâlnire, la invitația lui Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, cu reprezentanți ai unor companii importante din Republica Moldova. Am discutat deschis despre digitalizare, energie, investiții și sprijinirea mediului de afaceri. Sunt oameni cu idei clare și cu dorința de a construi proiecte reale împreună.

A fost o întâlnire foarte utilă, cu multe discuții despre cum putem lucra mai bine la nivel european pentru comunitățile pe care le reprezentăm.

Dâmbovița are de câștigat din aceste întâlniri. Fiecare dialog la nivel european înseamnă idei noi, contacte și oportunități pe care le putem folosi acasă, în proiectele noastre. Iar cooperarea rămâne cea mai bună cale de a aduce dezvoltare reală în județ", a ținut să precizeze liderul PSD Dâmbovița.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Protestele împotriva justiției, atac hibrid de tip Călin Georgescu. Bogdan Chirieac arată culisele din scandalul momentului
Publicat acum 29 minute
Mireille Rădoi primește Diploma de Excelență la Gala Premiilor 2025
Publicat acum 50 minute
CSM sesizează Inspecția Judiciară pentru „efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Zid gigantic misterios, vechi de 7.000 de ani, descoperit în largul costelor Franței / foto
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Soluții smart pentru bunăstarea pisicilor și câinilor. Bianca Andreev, la DC Anima
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat acum 23 ore si 13 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat acum 14 ore si 30 minute
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 10 Dec 2025
Impozite locale și pentru persoanele cu handicap în 2026. Numărul lor se ridică la 957.000. Ilie Bolojan acuză facilități în exces
Publicat acum 21 ore si 44 minute
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close