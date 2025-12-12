Corneliu Ștefan la Bruxelles: Consolidăm rolul autorităților locale în procesul decizional european

"În ultimele două zile am participat, la Bruxelles, la cea de-a 169-a sesiune a Comitetului European al Regiunilor, unde au avut loc dezbateri importante privind parteneriatele internaționale, statul de drept, politica energetică, adaptarea la schimbările climatice și contribuția regiunilor la prioritățile strategice ale Uniunii Europene.

Astfel, consolidăm rolul autorităților locale în procesul decizional european.

De asemenea, am avut o întâlnire, la invitația lui Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, cu reprezentanți ai unor companii importante din Republica Moldova. Am discutat deschis despre digitalizare, energie, investiții și sprijinirea mediului de afaceri. Sunt oameni cu idei clare și cu dorința de a construi proiecte reale împreună.

A fost o întâlnire foarte utilă, cu multe discuții despre cum putem lucra mai bine la nivel european pentru comunitățile pe care le reprezentăm.

Dâmbovița are de câștigat din aceste întâlniri. Fiecare dialog la nivel european înseamnă idei noi, contacte și oportunități pe care le putem folosi acasă, în proiectele noastre. Iar cooperarea rămâne cea mai bună cale de a aduce dezvoltare reală în județ", a ținut să precizeze liderul PSD Dâmbovița.