Cutremur, vineri dimineața, în Vrancea

În ziua de 12 Decembrie 2025 la ora 03:54:25 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.9, la adâncimea de 87.7km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47km V de Focsani, 64km N de Buzau, 64km E de Sfantu-Gheorghe, 76km E de Brasov, 94km NE de Ploiesti, 100km S de Bacau, a anunțat Institutul Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).