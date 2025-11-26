€ 5.0903
Târgul de Crăciun București 2025: Program, atracții și iluminat festiv în Capitală
Data actualizării: 20:00 26 Noi 2025 | Data publicării: 19:57 26 Noi 2025

Târgul de Crăciun București 2025: Program, atracții și iluminat festiv în Capitală
Autor: Iulia Horovei

targ de craciun bucuresti luminite capitala piata constitutiei Târgul de Crăciun București 2025: Program, atracții și iluminat festiv în Capitală. Sursa foto: Agerpres/arhivă 2024
 

Primăria Capitalei dă startul Târgului de Crăciun București 2025 cu spectacole, ateliere pentru copii și iluminat festiv în Piața Constituției și Piața Universității.

Primăria Capitalei dă startul sărbătorilor de iarnă, sâmbătă, 29 noiembrie, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

Târgul de Crăciun București din Piața Constituției

Începând cu ora 17:00, se va deschide cea de-a 18-a ediție a Târgului de Crăciun București, în Piața Constituției, eveniment organizat de Primăria Capitalei prin CREART. El include cel mai înalt brad ecologic din țară, „Casa lui Moș Crăciun”, roată panoramică, carusel cu etaj și spectacole pentru copii.

La târg vor fi peste 120 de căsuțe cu delicii culinare și cu produse artizanale. Programul artistic va completa atmosfera din Piața Constituției, cu spectacole de datini și obiceiuri, colinde și concerte.

„Un adevărat reper cultural și turistic, târgul aduce împreună comunitatea bucureșteană și vizitatorii din întreaga lume, într-un cadru festiv care celebrează tradiția și spiritul Crăciunului. Timp de 30 de zile, Târgul de Crăciun București își întâmpină publicul cu cel mai înalt brad ecologic din țară, 'Casa lui Moș Crăciun', roată panoramică, un carusel cu etaj, spectacole de teatru și multe atracții pentru copii”, precizează PMB.

Citește și: Vacanță de iarnă 2025. Câte zile libere au elevii

Iluminat festiv și spectacole în București

Tot sâmbătă, de la ora 18:00, din Piața Constituției se va aprinde iluminatul festiv în Capitală.

„De pe scena Târgului de Crăciun București, Corul de Copii Radio, Orchestra 'Lumini Sonore' cu Ozana Barabancea, Theo Rose și Smiley vor deschide Sezonul festiv”, menționează sursa citată.

Pe 30 noiembrie, vor urca pe scena din Piața Constituției: Mădălina Lupu & Band, Shift, Lora și Connect-R.

Târgul de Crăciun București din Piața Universității

Tot sâmbătă se vor aprinde luminile de sărbători și va începe târgul Bucharest Downtown Christmas Market din Piața Universității, reiese dintr-un comunicat transmis, miercuri, de PMB.

„Timp de 30 de zile, Kilometrul 0 al orașului devine un spațiu vibrant, unde spiritul festiv se împletește cu dinamismul urban. Food truck-uri cu preparate internaționale, mixuri urbane, carusel, brad și instalații luminoase vor contura atmosfera unei metropole aflate în plină sărbătoare.

Între 29 noiembrie și 28 decembrie, Bucureștiul este Capitala Sărbătorilor de Iarnă, locul unde tradiția și modernitatea se întâlnesc, iar magia Crăciunului se trăiește împreună. Intrarea este liberă”, informează PMB.

Spectacol de Ziua Națională, în Piața Constituției

De Ziua Națională, pe 1 decembrie, începând cu ora 12:00, copiii sunt așteptați la ateliere interactive în Casa lui Moș Crăciun.

Seara va fi dedicată tradițiilor românești. Orchestra Națională „Valahia”, sub bagheta dirijorului Marius Zorilă, va acompania soliști consacrați într-un spectacol folcloric, iar de la ora 21:00, Fuego va încheia programul special dedicat Zilei României, potrivit Agerpres.

Citește și: Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța de sărbatori

targ craciun bucuresti 2025
targ bucuresti
targ craciun
craciun 2025
capitala
piata constitutiei
piata universitatii
