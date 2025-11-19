Târgul de Crăciun București se deschide pe 29 noiembrie: cel mai mare brad ecologic din România

Organizat de Primăria Capitalei, evenimentul promite o ediție spectaculoasă, cu un brad uriaș de peste 30 de metri, cel mai mare brad ecologic din România, dar și cu o zonă extinsă de expozanți, noi facilități pentru vizitatori și un buget optimizat față de edițiile precedente.

Autoritățile estimează peste 1,5 milioane de vizitatori pe toată durata târgului, care va rămâne deschis până pe 28 decembrie.

Târgul de Crăciun București se deschide pe 29 noiembrie 2025

Pregătirile pentru deschiderea târgului au început încă de la finalul lunii septembrie, iar Piața Constituției s-a transformat treptat într-un sat de iarnă cu peste 120 de căsuțe din lemn. Organizatorii promit o experiență autentică pentru vizitatori: concerte live, zonă gastronomică dedicată bucătăriei tradiționale românești, patinoar, ateliere pentru copii și spectacole ale ansamblurilor folclorice.

Atracția principală va fi însă bradul de 30 de metri, adus din zona Văii Prahovei. Acesta va fi împodobit cu peste 60.000 de lumini LED economice, care, potrivit organizatorilor, vor reduce consumul de energie cu aproape 40% față de iluminatul folosit în anii trecuți. Pentru prima dată, aprinderea oficială a luminițelor va fi transmisă live pe platformele online ale Primăriei.

Ce aduce nou târgul de Crăciun din 2025

Ediția din acest an vine cu mai multe noutăți. Una dintre ele este introducerea unei zone speciale pentru producători locali, unde meșteșugarii vor putea expune obiecte lucrate manual, de la ceramică și decorațiuni din lemn la țesături tradiționale și bijuterii artizanale. Această zonă ocupă aproximativ 30% din suprafața comercială a târgului, un procent record.

De asemenea, organizatorii introduc un sistem digital de ghidaj al vizitatorilor. Printr-o aplicație mobilă gratuită, cei interesați vor putea consulta harta târgului, programul evenimentelor, ofertele speciale ale comercianților și nivelul de aglomerație în timp real.

Bugetul alocat este estimat la 15 milioane de lei. Reducerea vine în urma contractelor consolidate pentru iluminat și logistică, spun reprezentanții Primăriei. Anul acesta, accentul cade pe sustenabilitate: sistem de colectare selectivă, iluminat LED, pahare reutilizabile și inițiative de reducere a risipei alimentare.

Zona gastronomică va include 40 de standuri, iar meniul variază de la preparate tradiționale (sarmale, gulaș, cârnați afumați, turtă dulce) până la opțiuni internaționale, inclusiv vegetariene.

Mai sunt alte patru târguri de Crăciun în București iarna aceasta

Pe lângă evenimentul central din Piața Constituției, bucureștenii vor avea parte de încă trei târguri de Crăciun, organizate în diverse zone ale orașului:

Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei (Lumninarium) - care se deschide pe 27 noiembrie și este cunoscut pentru instalațiile spectaculoase de lumini și pentru zona foto interactivă.

Târgul de Crăciun din Piața Universității - între 29 noiembrie şi 28 decembrie 2025, cu un concept urban, 15 food-truck-uri, carusel, instalaţii luminoase, brad şi muzică DJ.

Târgul de Crăciun din Parcul IOR - apreciat pentru patinoar, concertele locale și zona dedicată sporturilor de iarnă.

Bucharest Opera Christmas Market - pe esplanada Operei Naţionale, între 6 şi 28 decembrie 2025, cu atmosferă „de piaţetă franţuzească”, muzică clasică şi activităţi de sezon.

Cele cinci târguri formează un circuit festiv în Capitală, fiecare contribuind la atmosfera generală de sărbătoare. Autoritățile recomandă utilizarea transportului public pentru a evita blocajele din trafic, mai ales în weekenduri, când se așteaptă fluxuri mari de vizitatori.

Bucureștiul promite să fie mai animat și mai spectaculos față de ultimii ani, cu un echilibru între tradiție și modernizare, între sustenabilitate și divertisment.