Cum a supraviețuit un pisoi blocat într-o maşină de spălat aflată în funcțiune. Detaliul cheie care l-a scăpat pe Anacleto

Anacleto, un pisoi tigrat roșcat, a ajuns captiv în maşina de spălat, din greşeală. Cazul s-a întâmplat în Induno Olona, regiunea Lombardia, Italia.

Cum a ajuns motanul în mașina de spălat

În Ajunul Crăciunului, în timp ce pregătirile pentru sărbători era în toi, pisica s-a strecurat în tamburul mașinii de spălat, cu scopul de a căuta liniște... dar a adormit acolo. Stăpâna sa nu a observat prezenţa pisoiului și a închis ușa mașinii de spălat. Apoi, a pornit un ciclu de spălare.

Abia mai târziu, când toți membrii familiei îl căutau peste tot pe Anacleto, femeia și-a dat seama unde ajunsese motanul, observându-i coada prin hubloul mașinii de spălat. Atunci, femeia a reacţionat rapid, oprind maşina de spălat, și scoțând pisoiul care ulterior a fost uscat.

Ce a constatat medicul veterinar

Medicul veterinar a fost chemat pentru o consultaţie. El și-a dat seama că riscul pentru Anacleto era hipotermia: ”Din fericire, programul de spălare era setat la 30 de grade, pentru că nu ar fi supraviețuit unor temperaturi mai ridicate, dar nici problema opusă, frigul, nu trebuie subestimată”, a zis medicul.

”Scoaterea lui din maşina de spălat și transportarea sa în mașină pentru a-l duce la clinică ar fi fost periculoasă în acele condiții, așa că ne-am descurcat cu ce aveam la dispoziție acasă: l-am încălzit punând lângă el sticle de plastic umplute cu apă fierbinte și i-am administrat cortizon, precum și antibiotice pentru că avea lăbuțele pline de sânge. Cel mai probabil s-a rănit încercând disperat să zgârie mașina de spălat, pentru a-și croi drum afară.

Intervenție rapidă

Intervenția rapidă a stăpânei sale și a medicului veterinar i-a salvat viața lui Anacleto. Motanul și-a revenit relativ rapid, el a început să mănânce din nou. ”Mi-au spus că a mâncat cu poftă și în această dimineață, iar acesta este cel mai reconfortant semn”, a zis veterinarul.

”A avut mare noroc, respectiv pisicile se strecoară des în mașina de spălat, deoarece adoră atmosfera confortabilă și blândă creată de prezența rufelor, dar nu toată lumea are același noroc. Îl voi supune unor analize și radiografii suplimentare, în următoarele zile ca să mă asigur că nu există probleme, dar aș spune că totul a mers bine”, a mai adăugat acesta, scrie La Repubblica.

